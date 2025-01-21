Гості точно спитають рецепт цієї незвичної закуски: оригінальний рулет зі смачною начинкою (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачний рулет зі шпинатом
На святковий стіл хочеться ставити оригінальні закуски. Ми розповідали, як приготувати гуцульський салат Шухи. Тепер ділимось рецептом апетитного закусочного рулету.
Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі ann_.food. Ця яскрава шпинатна закуска з тунцем — справжнісінька прикраса столу.
Інгредієнти:
- шпинат — 150 г
- жовток — 3 шт
- білок — 3 шт
- сіль — дрібка
- крем-сир — до смаку
- консервований тунець — 1 банка
Спосіб приготування:
- Яйця розділяємо на жовтки і білки. Шпинат миємо та просушуємо. Додаємо до нього жовтки та дрібку солі.
- Жовтки зі шпинатом збиваємо занурювальним блендером. До білків додаємо сіль і збиваємо до гострих піків.
- Білки додаємо до шпинату та легенько перемішуємо лопаткою. Застеляємо деко пергаментом.
- Виливаємо туди тісто і ставимо у розігріту духовку. Випікаємо 13-15 хвилин при температурі 180 градусів.
- Виймаємо, перевертаємо бісквіт і знімаємо пергамент. Викладаємо лопаткою крем-сир. Вздовж одного краю кладемо консервований тунець та загортаємо в рулет.
Залишаємо його на годину настоятись в холодильнику — і він буде гарно і легко нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку.