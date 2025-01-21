Гості точно спитають рецепт цієї незвичної закуски: оригінальний рулет зі смачною начинкою (відео)

Смачний рулет зі шпинатом

На святковий стіл хочеться ставити оригінальні закуски. Ми розповідали, як приготувати гуцульський салат Шухи. Тепер ділимось рецептом апетитного закусочного рулету.

Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі ann_.food. Ця яскрава шпинатна закуска з тунцем — справжнісінька прикраса столу.

Інгредієнти:

шпинат — 150 г

жовток — 3 шт

білок — 3 шт

сіль — дрібка

крем-сир — до смаку

консервований тунець — 1 банка

Спосіб приготування:

Яйця розділяємо на жовтки і білки. Шпинат миємо та просушуємо. Додаємо до нього жовтки та дрібку солі. Жовтки зі шпинатом збиваємо занурювальним блендером. До білків додаємо сіль і збиваємо до гострих піків. Білки додаємо до шпинату та легенько перемішуємо лопаткою. Застеляємо деко пергаментом. Виливаємо туди тісто і ставимо у розігріту духовку. Випікаємо 13-15 хвилин при температурі 180 градусів. Виймаємо, перевертаємо бісквіт і знімаємо пергамент. Викладаємо лопаткою крем-сир. Вздовж одного краю кладемо консервований тунець та загортаємо в рулет.

Залишаємо його на годину настоятись в холодильнику — і він буде гарно і легко нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку.