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Гості точно спитають рецепт цієї незвичної закуски: оригінальний рулет зі смачною начинкою (відео)

Автор
Марія Дума
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Автор
Апетитний закусочний рулет
Апетитний закусочний рулет. Фото Скриншот з відео

Смачний рулет зі шпинатом

На святковий стіл хочеться ставити оригінальні закуски. Ми розповідали, як приготувати гуцульський салат Шухи. Тепер ділимось рецептом апетитного закусочного рулету.

Як його готувати, розповіли у кулінарному блозі ann_.food. Ця яскрава шпинатна закуска з тунцем — справжнісінька прикраса столу.

Інгредієнти:

  • шпинат — 150 г
  • жовток — 3 шт
  • білок — 3 шт
  • сіль — дрібка
  • крем-сир — до смаку
  • консервований тунець — 1 банка

Спосіб приготування:

  1. Яйця розділяємо на жовтки і білки. Шпинат миємо та просушуємо. Додаємо до нього жовтки та дрібку солі.
  2. Жовтки зі шпинатом збиваємо занурювальним блендером. До білків додаємо сіль і збиваємо до гострих піків.
  3. Білки додаємо до шпинату та легенько перемішуємо лопаткою. Застеляємо деко пергаментом.
  4. Виливаємо туди тісто і ставимо у розігріту духовку. Випікаємо 13-15 хвилин при температурі 180 градусів.
  5. Виймаємо, перевертаємо бісквіт і знімаємо пергамент. Викладаємо лопаткою крем-сир. Вздовж одного краю кладемо консервований тунець та загортаємо в рулет.

Залишаємо його на годину настоятись в холодильнику — і він буде гарно і легко нарізатись. Також ми розповідали, як приготувати апетитну запіканку.

Теги:
#Рецепт #Шпинат #Рулет #Тунець #Закуска