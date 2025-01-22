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Вместо колбасы на бутерброды приготовьте эту роскошную закуску: рецепт зельца (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Очень вкусное мясное блюдо
Очень вкусное мясное блюдо. Фото Скриншот из видео

Аппетитная закуска из рульки

Если вам надоело постоянно готовить вкусные котлеты и хочется внести в меню разнообразия, обратите внимание на следующий рецепт. Это аппетитный зельц. Его даже можно класть на бутерброды вместо колбасы.

Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валентина Кущ. Это аппетитная закуска, которая к тому же готовится из недорогого мяса — из рульки.

Ингредиенты:

  • Рулька – 2 шт;
  • Корешки петрушки, пастернака, сельдерея;
  • Морковь – 1 шт;
  • Лук – 1 шт;
  • Соль, перец;
  • Чеснок – головка;
  • Зелень;
  • Лавровый лист, черный перец, душистый перец;
  • Желатин – 5 г.

Способ приготовления:

  1. Рульки замачиваем на ночь в прохладной воде. Утром ставим вариться, но первую воду сливаем. На медленном огне варим два часа от закипания.
  2. На сковороде до легкой черноты обжариваем морковь и лук. Добавляем овощи к рулям вместе с корешками, зеленью и почти всей головкой чеснока (оставляем 3 зубчика).
  3. Варим зельцы еще 1 час. Добавляем в кастрюлю специи и варим еще час. Тогда даем рулькам немного остыть.
  4. Осторожно снимаем кожу, но не выбрасываем, а откладываем – она нам нужна. С нее снимаем лишний жир.
  5. Мясо разбираем. Добавляем к нему оставшийся чеснок, натертый на терке. Солим и перчим так, чтобы было немного пересолено.
  6. Форму застилаем пленкой. Выкладываем в один слой кожу, далее наше мясо. Отбираем 100 г бульона, в котором варилось мясо, добавляем в этот бульон желатин, перемешиваем и заливаем наше мясо. Сверху снова кладем кожу, пленку, что-то тяжелое и ставим в холод на 4 часа.

Лучше всего сальцо вкусится с черным хлебом и хреном или горчицей. Также мы делились рецептом гуцульского салата – Шухов.

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#Рецепт #Мясо #Свинина #Закуска