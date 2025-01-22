Вместо колбасы на бутерброды приготовьте эту роскошную закуску: рецепт зельца (видео)
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Аппетитная закуска из рульки
Если вам надоело постоянно готовить вкусные котлеты и хочется внести в меню разнообразия, обратите внимание на следующий рецепт. Это аппетитный зельц. Его даже можно класть на бутерброды вместо колбасы.
Рецептом поделилась кулинарная блоггер Валентина Кущ. Это аппетитная закуска, которая к тому же готовится из недорогого мяса — из рульки.
Ингредиенты:
- Рулька – 2 шт;
- Корешки петрушки, пастернака, сельдерея;
- Морковь – 1 шт;
- Лук – 1 шт;
- Соль, перец;
- Чеснок – головка;
- Зелень;
- Лавровый лист, черный перец, душистый перец;
- Желатин – 5 г.
Способ приготовления:
- Рульки замачиваем на ночь в прохладной воде. Утром ставим вариться, но первую воду сливаем. На медленном огне варим два часа от закипания.
- На сковороде до легкой черноты обжариваем морковь и лук. Добавляем овощи к рулям вместе с корешками, зеленью и почти всей головкой чеснока (оставляем 3 зубчика).
- Варим зельцы еще 1 час. Добавляем в кастрюлю специи и варим еще час. Тогда даем рулькам немного остыть.
- Осторожно снимаем кожу, но не выбрасываем, а откладываем – она нам нужна. С нее снимаем лишний жир.
- Мясо разбираем. Добавляем к нему оставшийся чеснок, натертый на терке. Солим и перчим так, чтобы было немного пересолено.
- Форму застилаем пленкой. Выкладываем в один слой кожу, далее наше мясо. Отбираем 100 г бульона, в котором варилось мясо, добавляем в этот бульон желатин, перемешиваем и заливаем наше мясо. Сверху снова кладем кожу, пленку, что-то тяжелое и ставим в холод на 4 часа.
Лучше всего сальцо вкусится с черным хлебом и хреном или горчицей. Также мы делились рецептом гуцульского салата – Шухов.