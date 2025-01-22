Замість ковбаси на бутерброди приготуйте цю розкішну закуску: рецепт зельцю (відео)

Апетитна закуска з рульки

Якщо вам набридло постійно готувати смачні котлети і хочеться внести в меню різноманіття, зверніть увагу на наступний рецепт. Це апетитний зельц. Його навіть можна класти на бутерброди замість ковбаси.

Рецептом поділилась кулінарна блогерка Валентина Кущ. Це апетитна закуска, яка, до того ж, готується з недорогого м’яса — з рульки.

Інгредієнти:

Рулька — 2 шт;

Корінці петрушки, пастернаку, селери;

Морква — 1 шт;

Цибуля — 1 шт;

Сіль, перець;

Часник — головка;

Зелень;

Лавровий лист, чорний перець, духмяний перець;

Желатин — 5 г.

Спосіб приготування:

Рульки замочуємо на ніч в холодній воді. Зранку ставимо варитись, але першу воду зливаємо. На повільному вогні варимо дві години від закипання. На сковороді до легкої чорноти обсмажуємо моркву та цибулю. Додаємо овочі до рульок разом з корінцями, зеленню та майже всією головкою часнику (залишаємо 3 зубчики). Варимо зельц ще 1 годину. Додаємо в каструлю спеції і варимо ще годину. Тоді даємо рулькам трішки охолонути. Обережно знімаємо шкіру, але не викидаємо, а відкладаємо — вона нам потрібна. З неї знімаємо зайвий жир. Мʼясо розбираємо. Додаємо до нього решту часнику, натертого на тертці. Солимо та перчимо так, щоб було трохи пересолене. Форму застеляємо плівкою. Викладаємо в один шар шкіру, далі наше мʼясо. Відбираємо 100 г бульйону, в якому варилось мʼясо, додаємо у цей бульйон желатин, перемішуємо і заливаємо наше мʼясо. Зверху знову кладемо шкіру, плівку, щось важке і ставимо в холод на 4 години.

Найкраще зельц смакує з чорним хлібом та хроном чи гірчицею. Також ми ділились рецептом гуцульського салату — Шухів.