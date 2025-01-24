Девам — новые идеи, Козерогам — необдуманные траты: гороскоп Таро на 25 января 2025 года

Правильные решения помогут извлечь максимум из этого дня

25 января для всех знаков Зодиака обещает стать днем кардинальных перемен, осмысленных действий и неожиданных возможностей. Этот день потребует от каждого сосредоточенности, способности принимать новые обстоятельства и умения слушать свое сердце. Кто-то обретет надежду, кто-то столкнется с испытаниями, но каждая ситуация станет важным уроком.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 25 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

В этот день могут возникнуть трудности с деньгами. Поэтому откажитесь от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Близнецы — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Рак — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Но не обязательно это станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Лев — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Дева — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. В ближайшее время Вам будет сопутствовать удача и возможно Вы получите какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.

Весы — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Скорпион — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Стрелец — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что в субботу Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Козерог — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Водолей — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что в субботу Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите выходной с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Рыбы — Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Будьте бдительны, есть риск попасть под чье-то дурное влияние или запутаться, предаться порокам или дурным привычкам.