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Девам — новые идеи, Козерогам — необдуманные траты: гороскоп Таро на 25 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
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Гороскоп Таро, чего ждать 25 января
Гороскоп Таро, чего ждать 25 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Правильные решения помогут извлечь максимум из этого дня

25 января для всех знаков Зодиака обещает стать днем кардинальных перемен, осмысленных действий и неожиданных возможностей. Этот день потребует от каждого сосредоточенности, способности принимать новые обстоятельства и умения слушать свое сердце. Кто-то обретет надежду, кто-то столкнется с испытаниями, но каждая ситуация станет важным уроком.

Такой прогноз дают карты Таро, которые выпали в раскладе на 25 января. "Телеграф" предлагает узнать, чего ожидать именно вам.

Овен — Король жезлов

Это весьма благоприятная карта, которая обещает, что фортуна улыбнется Вам, если Вы приложите усилия для получения желаемого. Также карта может говорить о скором счастливом браке или же получении наследства.

Телец — перевернутая Шестерка пентаклей

В этот день могут возникнуть трудности с деньгами. Поэтому откажитесь от азартных игр и заключения сделок, велика возможность обмана. Также в ближайшее время Вы можете почувствовать холод со стороны партнера в отношениях.

Близнецы — Башня

Для Вас наступил переломный момент, и в ближайшее время в Вашу жизнь могут прийти перемены. Они могут быть нелегкими, но чем менее охотно Вы будете их принимать, тем более болезненными они станут.

Рак — Десятка мечей

Вам попался Владыка великой гибели. Какие-то Ваши планы могут накрыться медным тазом. Но не обязательно это станет для Вас трагедией. Возможно это будет этап переосмысления ценностей, "гибель" чего-то в Вашей жизни, что Вам больше не нужно.

Лев — Четверка жезлов

Эта карта обещает денежные поступления, преуспевание в делах, хорошие вложения и обретение финансовой стабильности. Также у Вас могут успешно решиться какие-то жилищные вопросы.

Дева — Туз жезлов

Это карта зарождения чего-либо, — чувств, нового дела, идеи, замысла, цели, или какого-то события. В ближайшее время Вам будет сопутствовать удача и возможно Вы получите какие-то деньги. Сейчас отличное время для проявления инициативы.

Весы — Шестерка мечей

Эта карта обещает скорые перемены к лучшему, указывает на то, что вы оставите позади старые проблемы и обретете спокойствие. Слушайте свой внутренний голос.

Скорпион — перевернутая Пятерка кубков

В перевернутом виде эта карта несет новые надежды. Все наладится, и к Вам вернется потерянная уверенность в себе. Также может объявиться кто-то из прошлого, но возвращение это будет положительным.

Стрелец — перевернутая Четверка пентаклей

В обычном положении эта карта называется "Владыка земной власти", однако в перевернутом виде карта предупреждает, что в субботу Вы можете потерять контроль над ситуацией, а деньги могут просто "вытечь сквозь пальцы". Такое может случиться из-за Вашей беспечности, будьте осторожны.

Козерог — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Водолей — Двойка кубков

Еще эта карта называется "Владыка любви", и она означает, что в субботу Вы можете сблизиться с кем-то, перевести отношения на новый уровень. Проведите выходной с близкими людьми, прислушивайтесь к их советам, и все сложится благоприятно для Вас.

Рыбы — Дьявол

Это карта страхов и ошибок, которые совершаются под их влиянием. Будьте бдительны, есть риск попасть под чье-то дурное влияние или запутаться, предаться порокам или дурным привычкам.

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