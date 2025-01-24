Дівам – нові ідеї, Козорогам – необдумані витрати: гороскоп Таро на 25 січня 2025 року

Правильні рішення допоможуть отримати максимум із цього дня

25 січня для всіх знаків Зодіаку обіцяє стати днем кардинальних змін, осмислених дій та несподіваних можливостей. Цей день вимагатиме від кожного зосередженості, здатності приймати нові обставини та вміння слухати своє серце. Хтось отримає надію, хтось зіткнеться з випробуваннями, але кожна ситуація стане важливим уроком.

Такий прогноз дають карти Таро, які випали у розкладі на 25 січня. "Телеграф" пропонує дізнатися, на що чекати саме вам.

Овен — Король жезлів

Це дуже сприятлива карта, яка обіцяє, що удача посміхнеться Вам, якщо Ви докладете зусиль для отримання бажаного. Також карта може говорити про швидкий щасливий шлюб або отримання спадщини.

Телець — перевернута Шістка пентаклів

У цей день можуть виникнути проблеми з грошима. Тому відмовтеся від азартних ігор та укладання угод, велика можливість обману. Також найближчим часом Ви можете відчути холод із боку партнера у стосунках.

Близнюки — Башта

Для Вас настав переломний момент, і найближчим часом у Ваше життя можуть прийти зміни. Вони можуть бути нелегкими, але чим менш охоче Ви їх прийматимете, тим більш болючими вони стануть.

Рак — Десятка мечів

Вам попався Владика великої загибелі. Якісь Ваші плани можуть накритися мідним тазом. Але не обов’язково це стане для Вас трагедією. Можливо, це буде етап переосмислення цінностей, "загибель" чогось у Вашому житті, що Вам більше не потрібно.

Лев — Четвірка жезлів

Ця карта обіцяє грошові надходження, успіх у справах, гарні вкладення та набуття фінансової стабільності. Також у Вас можуть успішно вирішитись якісь житлові питання.

Діва — Туз жезлів

Це карта зародження чогось, — почуттів, нової справи, ідеї, мети, або якоїсь події. Найближчим часом Вам буде супроводжувати успіх і можливо Ви отримаєте якісь гроші. Нині чудовий час для прояву ініціативи.

Терези — Шістка мечів

Ця карта обіцяє швидкі зміни на краще, вказує на те, що ви залишите позаду старі проблеми та знайдете спокій. Прислухайтесь до свого внутрішнього голосу.

Скорпіон — перевернута П’ятірка кубків

У перевернутому вигляді ця карта несе нові надії. Все налагодиться, і до Вас повернеться втрачена впевненість у собі. Також може з’явитися хтось із минулого, але повернення це буде позитивним.

Стрілець — перевернута Четвірка пентаклів

У звичайному положенні ця карта називається "Владика земної влади", однак у перевернутому вигляді карта попереджає, що у суботу Ви можете втратити контроль над ситуацією, а гроші можуть просто "витекти крізь пальці". Таке може статися через Вашу безтурботність, будьте обережні.

Козоріг — перевернутий Лицар пентаклів

Ця карта пророкує неприємності у фінансовому плані — до них можуть призвести імпульсивні покупки, проблеми на роботі, втрата заощаджень та безвідповідальність. Можливо, це станеться не саме з Вами, а з кимось близьким.

Водолій — Двійка кубків

Ще ця карта називається "Владика кохання", і вона означає, що у суботу Ви можете зблизитися з кимось, перевести відносини на новий рівень. Проведіть вихідний з близькими людьми, прислухайтеся до їхніх порад, і все буде сприятливим для Вас.

Риби — Диявол

Це карта страхів та помилок, які відбуваються під їх впливом. Будьте пильні, є ризик потрапити під чиїсь поганий вплив або заплутатися, вдатися до пороків або поганих звичок.