В СССР в ней варили борщ и белье, а теперь ее редко у кого встретишь: сколько стоит гигантская посудина

В СССР она была почти в каждом доме

В советское время существовало множество вещей, которые могут удивить современного человека. Так, например, большая кастрюля на 30-50 л была практически у каждой хозяйки.

Кстати, сейчас такую выварку продают на соответствующих порталах за более 500 грн. В СССР ее использовали и чтобы джинсы красить, и чтобы еду готовить.

Во времена дефицита хозяйки использовали огромные кастрюли, чтобы красить вещи, которые уже потеряли свой цвет, а денег на новые не было. Также в выварках летом готовили консервацию, в частности варили томат, кабачки на икру или салаты.

В СССР дефицит сильно влиял не только на гардероб и мебель, но и на еду. Поэтому хозяйки часто летом готовили как можно больше закруток. Особенно это касалось чего-то сладкого: варенья, компотов и джемов. Потому что в советское время на прилавках не было такого ассортимента сладостей.

К тому же, в огромной кастрюле грели воду, чтобы купаться или стирать вещи. Особенно часто это встречалось в частных домах и поселках, где дома отапливали обычными печками с дровами или углем.

Кстати, если кастрюля на 40 л портилась или текла, ее не выбрасывали. Выварку использовали для хранения муки, сахара или мелких вещей.

Напомним, в СССР было много необычной посуды, которую сейчас можно продать по приятной цене.

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