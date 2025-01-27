ТОП 10 украинских слов, которые при СССР искоренили из употребления
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В СССР все СМИ получали список "нежелательных слов"
Советская власть прилагала кучу усилий, чтобы объединенные государства стали одним не только на карте. Поэтому даже в украинском языке был список "нежелательных слов" и их "правильных" соответствий.
"Телеграф" расскажет о 10 этнических украинских словах, которые почти исчезли из-за советщины. Заметим, что с 1920 года советские власти начали период деукраинизации.
Процесс был направлен на нейтрализацию национально-освободительных стремлений украинского народа и укрепление большевистской власти. И уже в 1929 году в Украине появилось новое правописание — "скрипниковка", которая имела "новые" украинские слова. А уже с 1933 года внедрили новое правописание, где было достаточно много разногласий с нормами правописания, существовавшего до СССР.
Более того, до 1980 года в украинском языке существовали списки нежелательных слов, которые советская власть рассылала в редакции и издательства. Из словарей эти лексемы также были изъяты.
10 запрещенных слов и их "правильные" соответствия:
- Аркуш — лист;
- Безнастанний — неперервний
- Жмуток — пучок;
- Либонь — напевно, мабуть;
- Обрус — скатерть;
- Робітня — майстерня;
- Кулястий — кулеподібний;
- Двотомовик — двотомник;
- Небавом — невдовзі;
- Взуттярня — взуттєва фабрика;
Ранее "Телеграф" рассказывал, что советскую вазу почти за 65 тысяч продают в Украине.