ТОП 10 украинских слов, которые при СССР искоренили из употребления

В СССР все СМИ получали список "нежелательных слов"

Советская власть прилагала кучу усилий, чтобы объединенные государства стали одним не только на карте. Поэтому даже в украинском языке был список "нежелательных слов" и их "правильных" соответствий.

"Телеграф" расскажет о 10 этнических украинских словах, которые почти исчезли из-за советщины. Заметим, что с 1920 года советские власти начали период деукраинизации.

Процесс был направлен на нейтрализацию национально-освободительных стремлений украинского народа и укрепление большевистской власти. И уже в 1929 году в Украине появилось новое правописание — "скрипниковка", которая имела "новые" украинские слова. А уже с 1933 года внедрили новое правописание, где было достаточно много разногласий с нормами правописания, существовавшего до СССР.

Более того, до 1980 года в украинском языке существовали списки нежелательных слов, которые советская власть рассылала в редакции и издательства. Из словарей эти лексемы также были изъяты.

10 запрещенных слов и их "правильные" соответствия:

Аркуш — лист;

Безнастанний — неперервний

Жмуток — пучок;

Либонь — напевно, мабуть;

Обрус — скатерть;

Робітня — майстерня;

Кулястий — кулеподібний;

Двотомовик — двотомник;

Небавом — невдовзі;

Взуттярня — взуттєва фабрика;

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советскую вазу почти за 65 тысяч продают в Украине.