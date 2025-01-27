Если осталась квашеная капуста, приготовьте это невероятное блюдо: старинный рецепт (видео)

Очень сытное украинское блюдо

Сытные и вкусные блюда – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом старинного украинского блюда — засыпанной капусты.

Это очень вкусно и сытно, а приготовить легко. Рецептом блюда поделилась кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко. Она готовится из квашеной капусты, поэтому пока этот продукт еще есть в запасах, его точно стоит приготовить.

Ингредиенты:

Квашеная капуста — 1 кг

Пшено — 200 г

Вода – 1,5-2 л

Лук — 150 г

Яйцо — 1 шт

Сметана — 200 г

Мука – 3 ст. л.

Подбрюшина на шкварки – 500 г

Соль по вкусу

Способ приготовления:

Капусту закладываем в кастрюлю и заливаем водой. Если очень соленая, можно промыть водой. Ставим на огонь и варим до мягкости. К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Пока капуста варится, нарезаем подбрюшину небольшими кусочками. Выкладываем на холодную сковороду и начинаем нагревать, вытапливая жир. К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Помешивая, жарим шкварки. Вынимаем их шумовкой и на жире обжариваем нарезанный лук. Лук тоже добавляем в капусту. Готовим соус. В муку вмешиваем яйцо и сметану. Когда пшено сварится, добавляем соус и перемешиваем. Всыпаем часть шкварок и замешиваем. Блюдо должно загустеть. Подаем, посыпав шкварками.

Горячим это блюдо просто нереально вкусно. Засыпанная капуста сытная и ароматная, раньше ее подавали на свадьбу. Также мы делились рецептом аппетитного салата.