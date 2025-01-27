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Если осталась квашеная капуста, приготовьте это невероятное блюдо: старинный рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Как вкусно приготовить капусту
Как вкусно приготовить капусту. Фото Скриншот из видео

Очень сытное украинское блюдо

Сытные и вкусные блюда – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом старинного украинского блюда — засыпанной капусты.

Это очень вкусно и сытно, а приготовить легко. Рецептом блюда поделилась кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко. Она готовится из квашеной капусты, поэтому пока этот продукт еще есть в запасах, его точно стоит приготовить.

Ингредиенты:

  • Квашеная капуста — 1 кг
  • Пшено — 200 г
  • Вода – 1,5-2 л
  • Лук — 150 г
  • Яйцо — 1 шт
  • Сметана — 200 г
  • Мука – 3 ст. л.
  • Подбрюшина на шкварки – 500 г
  • Соль по вкусу

Способ приготовления:

  1. Капусту закладываем в кастрюлю и заливаем водой. Если очень соленая, можно промыть водой. Ставим на огонь и варим до мягкости.
  2. К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Пока капуста варится, нарезаем подбрюшину небольшими кусочками. Выкладываем на холодную сковороду и начинаем нагревать, вытапливая жир.
  3. К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Помешивая, жарим шкварки. Вынимаем их шумовкой и на жире обжариваем нарезанный лук.
  4. Лук тоже добавляем в капусту. Готовим соус. В муку вмешиваем яйцо и сметану.
  5. Когда пшено сварится, добавляем соус и перемешиваем. Всыпаем часть шкварок и замешиваем.
  6. Блюдо должно загустеть. Подаем, посыпав шкварками.

Горячим это блюдо просто нереально вкусно. Засыпанная капуста сытная и ароматная, раньше ее подавали на свадьбу. Также мы делились рецептом аппетитного салата.

Теги:
#Рецепт #Соус #Капуста #Крупа