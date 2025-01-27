Если осталась квашеная капуста, приготовьте это невероятное блюдо: старинный рецепт (видео)
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Очень сытное украинское блюдо
Сытные и вкусные блюда – отличный случай порадовать себя и близких вкусненьким. Мы рассказывали, как вкусно запечь курицу с апельсинами. Теперь делимся рецептом старинного украинского блюда — засыпанной капусты.
Это очень вкусно и сытно, а приготовить легко. Рецептом блюда поделилась кулинарная блоггер Татьяна Шлихтенко. Она готовится из квашеной капусты, поэтому пока этот продукт еще есть в запасах, его точно стоит приготовить.
Ингредиенты:
- Квашеная капуста — 1 кг
- Пшено — 200 г
- Вода – 1,5-2 л
- Лук — 150 г
- Яйцо — 1 шт
- Сметана — 200 г
- Мука – 3 ст. л.
- Подбрюшина на шкварки – 500 г
- Соль по вкусу
Способ приготовления:
- Капусту закладываем в кастрюлю и заливаем водой. Если очень соленая, можно промыть водой. Ставим на огонь и варим до мягкости.
- К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Пока капуста варится, нарезаем подбрюшину небольшими кусочками. Выкладываем на холодную сковороду и начинаем нагревать, вытапливая жир.
- К капусте добавляем тщательно промытое пшено. Помешивая, жарим шкварки. Вынимаем их шумовкой и на жире обжариваем нарезанный лук.
- Лук тоже добавляем в капусту. Готовим соус. В муку вмешиваем яйцо и сметану.
- Когда пшено сварится, добавляем соус и перемешиваем. Всыпаем часть шкварок и замешиваем.
- Блюдо должно загустеть. Подаем, посыпав шкварками.
Горячим это блюдо просто нереально вкусно. Засыпанная капуста сытная и ароматная, раньше ее подавали на свадьбу. Также мы делились рецептом аппетитного салата.