Якщо залишилась квашена капуста, приготуйте цю неймовірну страву: старовинний рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже ситна українська страва
Ситні та смачні страви — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як смачно запекти курку з апельсинами. Тепер ділимось рецептом старовинної української страви — засипаної капусти.
Це надзвичайно смачно та ситно, а приготувати легко. Рецептом страви поділилась кулінарна блогерка Тетяна Шлихтенко. Вона готується з квашеної капусти, тому, поки цей продукт ще є в запасах, його точно варто приготувати.
Інгредієнти:
- Квашена капуста — 1 кг
- Пшоно — 200 г
- Вода — 1,5-2 л
- Цибуля — 150 г
- Яйце — 1 шт
- Сметана — 200 г
- Борошно — 3 ст. л.
- Підчеревина на шкварки — 500 г
- Сіль до смаку
Спосіб приготування:
- Капусту закладаємо в каструлю та заливаємо водою. Якщо дуже солона, можна промити водою. Ставимо на вогонь та варимо до м’якості.
- До капусти додаємо ретельно промите пшоно.Поки капуста вариться, нарізаємо підчеревину невеликими шматочками. Викладаємо на холодну сковорідку та починаємо нагрівати, витоплюючи жир.
- До капусти додаємо ретельно промите пшоно. Помішуючи, смажимо шкварки. Виймаємо їх шумовкою та на жирі обсмажуємо нарізану цибулю.
- Цибулю теж додаємо до капусти. Готуємо соус. У борошно вмішуємо яйце та сметану.
- Коли пшоно звариться, додаємо соус та перемішуємо. Всипаємо частину шкварок та замішуємо.
- Страва повинна загуснути. Подаємо, посипавши шкварками.
Гарячою ця страва просто нереально смачна. Засипана капуста ситна та ароматна, раніше її подавали на весілля. Також ми ділились рецептом апетитного салату.