Якщо залишилась квашена капуста, приготуйте цю неймовірну страву: старовинний рецепт (відео)

Дуже ситна українська страва

Ситні та смачні страви — чудова нагода потішити себе та близьких смачненьким. Ми розповідали, як смачно запекти курку з апельсинами. Тепер ділимось рецептом старовинної української страви — засипаної капусти.

Це надзвичайно смачно та ситно, а приготувати легко. Рецептом страви поділилась кулінарна блогерка Тетяна Шлихтенко. Вона готується з квашеної капусти, тому, поки цей продукт ще є в запасах, його точно варто приготувати.

Інгредієнти:

Квашена капуста — 1 кг

Пшоно — 200 г

Вода — 1,5-2 л

Цибуля — 150 г

Яйце — 1 шт

Сметана — 200 г

Борошно — 3 ст. л.

Підчеревина на шкварки — 500 г

Сіль до смаку

Спосіб приготування:

Капусту закладаємо в каструлю та заливаємо водою. Якщо дуже солона, можна промити водою. Ставимо на вогонь та варимо до м’якості. До капусти додаємо ретельно промите пшоно.Поки капуста вариться, нарізаємо підчеревину невеликими шматочками. Викладаємо на холодну сковорідку та починаємо нагрівати, витоплюючи жир. До капусти додаємо ретельно промите пшоно. Помішуючи, смажимо шкварки. Виймаємо їх шумовкою та на жирі обсмажуємо нарізану цибулю. Цибулю теж додаємо до капусти. Готуємо соус. У борошно вмішуємо яйце та сметану. Коли пшоно звариться, додаємо соус та перемішуємо. Всипаємо частину шкварок та замішуємо. Страва повинна загуснути. Подаємо, посипавши шкварками.

Гарячою ця страва просто нереально смачна. Засипана капуста ситна та ароматна, раніше її подавали на весілля. Також ми ділились рецептом апетитного салату.