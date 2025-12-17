Воевал с советской системой даже за решеткой: парадоксальная история криминального авторитета
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Восемь судимостей, 35 лет за решеткой, но для одних он – рецидивист, для других – идейный борец против советского режима
Киев 80-90-х годов прошлого столетия – это не просто смена власти. Это эпоха, когда перекраивалось мировоззрение целого поколения. Среди разноцветных фигур криминального мира тех времен особенно выделялся Петр Хмарук – человек, который трудно классифицировать по привычным меркам.
Для кого-то он навсегда остался небезопасным рецидивистом, печально известный "Череп, и организатором подпольных схем. Для других – идейным борцом против советского режима, избравшего нелегальность как форму политического протеста. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.
Ребенок войны, враг системы
Петр Хмарук родился 3 января 1943 г. в Киеве, когда город еще лежал в руинах после немецкой оккупации. Вся его судьба – это непрерывная война, только фронт каждый раз менял лицо.
В советских учетных карточках он считался особо опасным рецидивистом. Восемь судимостей. Более 35 лет за решеткой. Но даже в исправительных колониях Хмарук не прекращал борьбу. Он организовывал забастовки, выступал против тюремной администрации, отвергал "тюремные законы", если они противоречили его собственным принципам.
Главное, что отличало Хмарука от обычных криминальных авторитетов – его убеждения. Он был членом подполья ОУН, горячим украинским националистом. Для него служить коммунистической системе означало предавать себя. И когда его деятельность приобретала откровенно криминальный характер, мотив оставался идеологическим: разрушать систему изнутри, жить ее на средства, но не признавать ее власти.
Параллельное государство в тени
Подпольная деятельность Хмарука, как выяснило издание "Аргумент", выходила далеко за пределы столицы. Его тайная типография, о которой неоднократно упоминали советские стражи порядка, выпускала фальшивые паспорта, водительские удостоверения и другие документы. Они расходились по всему СССР – особенно активно в республиках Средней Азии и на Кавказе.
Это была настоящая параллельная экономика, подрывавшая доверие к советской бюрократической машине. Хмарук не просто зарабатывал деньги – он создавал альтернативную реальность, где советские документы утрачивали свою ценность и силу.
Наставник воровской элиты
Первый и самый известный ученик Хмарука – Константин Власюк, в криминальных кругах известен как "Хромой". Именно он в середине 1980-х запустил в столице грустную игру в наперстки, ставшую настоящей эпидемией киевских улиц. Но задолго до этого Власюк прошел строгую школу под руководством своего наставника.
Один эпизод из их общего прошлого стал легендарным в криминальных кругах. Во время квартирного воровства они натолкнулись на милицейскую засаду. Вместо сдаваться, Хмарук схватил одного из оперативников в заложники. Этот поступок стал первым ярким проявлением его характера – жесткого, хладнокровного, но с собственной внутренней этикой.
Третейский судья, а не вор в законе
После распада Советского Союза, когда Киев захлебывался новыми денежными потоками и криминальные группировки делили сферы влияния, Хмарук избрал необычный путь. Он не стал очередным "авторитетом", не присоединился к таким вожакам, как Пуля, Князь или Рыбка.
Хмарук превратился в неофициального третейского судью – решал конфликты между криминальными группировками и бизнесменами. Его слово имело вес. Его решения уважали даже те, кто не всегда соглашался. При этом он сам жил скромно, отказывался от роскоши и демонстрации богатства.
Единственной его слабостью было оружие. Именно поэтому оперативники регулярно проводили обыски в его доме, нередко "подбрасывая" доказательства для формального ареста.
От криминала к политике: попытка легализации
После 1991 Петр Хмарук попытался реализовать себя в легальной общественной жизни. Он стал членом Провода УНА-УНСО, финансировал радикальные националистические инициативы. Для него борьба с Москвой оставалась главной миссией жизни.
Однако стражи порядка имели собственную версию событий. По их данным, в 1993 году Хмарук возглавил организованную группировку, занимавшуюся разбоями, фальсификацией документов и вымогательством. Часть доходов он якобы вкладывал в легальный бизнес и поддерживал заключенных "воров".
Милицейские сведения также упоминали его связи с чеченскими сепаратистами – Хмарук поддерживал идею независимости Ичкерии. В 1994 году он даже баллотировался в Верховную Раду Украины, но проиграл выборы.
Финал человека идеи
28 ноября 2008 Петр Хмарук умер от онкологического заболевания. Он ушел без имений, без вооруженной охраны, без миллионного состояния – но с верой, которую пронес через всю свою жизнь.
Его фигура остается одним из самых больших парадоксов украинской истории 1990-х: между героизмом и преступлением, между политическим сопротивлением и криминальным бизнесом, между Украиной мечты и реальностью постсоветского хаоса. Хмарук так и не вписался ни в одну из категорий, оставшись на пересечении эпох – человеком, воевавшим с системой всеми доступными способами, даже если эти способы выходили за пределы закона.
Ранее "Телеграф" рассказывал об арбитре криминального Киева, сбежавшем из Лукьяновского СИЗО. Он остается одной из самых противоречивых и влиятельных фигур в истории киевского криминального мира.