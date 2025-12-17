Воевал с советской системой даже за решеткой: парадоксальная история криминального авторитета

Восемь судимостей, 35 лет за решеткой, но для одних он – рецидивист, для других – идейный борец против советского режима

Киев 80-90-х годов прошлого столетия – это не просто смена власти. Это эпоха, когда перекраивалось мировоззрение целого поколения. Среди разноцветных фигур криминального мира тех времен особенно выделялся Петр Хмарук – человек, который трудно классифицировать по привычным меркам.

Для кого-то он навсегда остался небезопасным рецидивистом, печально известный "Череп, и организатором подпольных схем. Для других – идейным борцом против советского режима, избравшего нелегальность как форму политического протеста. "Телеграф" расскажет о нем поподробнее.

Ребенок войны, враг системы

Петр Хмарук родился 3 января 1943 г. в Киеве, когда город еще лежал в руинах после немецкой оккупации. Вся его судьба – это непрерывная война, только фронт каждый раз менял лицо.

В советских учетных карточках он считался особо опасным рецидивистом. Восемь судимостей. Более 35 лет за решеткой. Но даже в исправительных колониях Хмарук не прекращал борьбу. Он организовывал забастовки, выступал против тюремной администрации, отвергал "тюремные законы", если они противоречили его собственным принципам.

Петр Хмарук

Главное, что отличало Хмарука от обычных криминальных авторитетов – его убеждения. Он был членом подполья ОУН, горячим украинским националистом. Для него служить коммунистической системе означало предавать себя. И когда его деятельность приобретала откровенно криминальный характер, мотив оставался идеологическим: разрушать систему изнутри, жить ее на средства, но не признавать ее власти.

Параллельное государство в тени

Подпольная деятельность Хмарука, как выяснило издание "Аргумент", выходила далеко за пределы столицы. Его тайная типография, о которой неоднократно упоминали советские стражи порядка, выпускала фальшивые паспорта, водительские удостоверения и другие документы. Они расходились по всему СССР – особенно активно в республиках Средней Азии и на Кавказе.

Это была настоящая параллельная экономика, подрывавшая доверие к советской бюрократической машине. Хмарук не просто зарабатывал деньги – он создавал альтернативную реальность, где советские документы утрачивали свою ценность и силу.

Олесь Вахний, Юрий Шухевич, Петр Хмарук

Наставник воровской элиты

Первый и самый известный ученик Хмарука – Константин Власюк, в криминальных кругах известен как "Хромой". Именно он в середине 1980-х запустил в столице грустную игру в наперстки, ставшую настоящей эпидемией киевских улиц. Но задолго до этого Власюк прошел строгую школу под руководством своего наставника.

Один эпизод из их общего прошлого стал легендарным в криминальных кругах. Во время квартирного воровства они натолкнулись на милицейскую засаду. Вместо сдаваться, Хмарук схватил одного из оперативников в заложники. Этот поступок стал первым ярким проявлением его характера – жесткого, хладнокровного, но с собственной внутренней этикой.

Третейский судья, а не вор в законе

После распада Советского Союза, когда Киев захлебывался новыми денежными потоками и криминальные группировки делили сферы влияния, Хмарук избрал необычный путь. Он не стал очередным "авторитетом", не присоединился к таким вожакам, как Пуля, Князь или Рыбка.

Хмарук превратился в неофициального третейского судью – решал конфликты между криминальными группировками и бизнесменами. Его слово имело вес. Его решения уважали даже те, кто не всегда соглашался. При этом он сам жил скромно, отказывался от роскоши и демонстрации богатства.

Единственной его слабостью было оружие. Именно поэтому оперативники регулярно проводили обыски в его доме, нередко "подбрасывая" доказательства для формального ареста.

От криминала к политике: попытка легализации

После 1991 Петр Хмарук попытался реализовать себя в легальной общественной жизни. Он стал членом Провода УНА-УНСО, финансировал радикальные националистические инициативы. Для него борьба с Москвой оставалась главной миссией жизни.

Однако стражи порядка имели собственную версию событий. По их данным, в 1993 году Хмарук возглавил организованную группировку, занимавшуюся разбоями, фальсификацией документов и вымогательством. Часть доходов он якобы вкладывал в легальный бизнес и поддерживал заключенных "воров".

Милицейские сведения также упоминали его связи с чеченскими сепаратистами – Хмарук поддерживал идею независимости Ичкерии. В 1994 году он даже баллотировался в Верховную Раду Украины, но проиграл выборы.

Финал человека идеи

28 ноября 2008 Петр Хмарук умер от онкологического заболевания. Он ушел без имений, без вооруженной охраны, без миллионного состояния – но с верой, которую пронес через всю свою жизнь.

Петр Хмарук, траурное фото

На похоронах Петра Хмарука

Его фигура остается одним из самых больших парадоксов украинской истории 1990-х: между героизмом и преступлением, между политическим сопротивлением и криминальным бизнесом, между Украиной мечты и реальностью постсоветского хаоса. Хмарук так и не вписался ни в одну из категорий, оставшись на пересечении эпох – человеком, воевавшим с системой всеми доступными способами, даже если эти способы выходили за пределы закона.

