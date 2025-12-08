Почему День святого Николая украинцы отмечают не 19 декабря: даты по новому и старому стилю

Даты всех церковных праздников изменились в 2023 году

В 2025 году православные и греко-католики уже третий раз отмечают все церковные праздники в новые даты. Не исключение и День святого Николая, который был 6 декабря, а не 19 декабря, как было до 2023 года.

"Телеграф" рассказывает, почему дата Дня святого Николая изменилась.

День святого Николая по-новому

В сентябре 2023 года Православная церковь Украины (ПЦУ) и Украинская греко-католической церковь (УГКЦ) перешли на Новоюлианский календарь. Разница между календарями составляет 13 дней. В связи с этим изменилась дата большого церковного праздника Дня святого Николая.

Ранее это праздник отмечали 19 декабря по Юлианскому календарю (так называемому "старому стилю"). Теперь отмечают 6 декабря по Новоюлианскому календарю, который совпадает с Григорианским для большинства неподвижных праздников.

Переход ПЦУ и УГКЦ на новоюлианский календарь был частью церковной реформы, которая направлена на устранение астрономической неточности Юлианского календаря и унификацию дат с большинством мировых христианских общин.

Таким образом:

6 декабря — это новая дата по Новоюлианскому календарю (и соответствует дате в Григорианском календаре).

19 декабря — это старая дата по Юлианскому календарю.

