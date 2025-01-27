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Если дома завалялись бананы, приготовьте этот фантастический пирог: очень простой рецепт (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитный сладкий пирог
Аппетитный сладкий пирог. Фото Скриншот из видео

Очень вкусная выпечка с бананами

Если хочется чего-нибудь сладкого к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь аппетитный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом особенно ароматного бананового пирога.

Это отличный способ использовать завалявшиеся дома бананы. Кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Кущ рассказала, как испечь пирог с начинкой из бананов и ириски. К тому же сделать это очень просто.

Ингредиенты:

  • Яйца – 3 шт;
  • Сахар – 150 г;
  • Молоко – 100 г;
  • Мука – 250 г;
  • Масло сливочное мягкое — 80 г;
  • Соль – щепотка;
  • Разрыхлитель — 7 г;
  • Ванильный сахар – по вкусу;
  • Бананы – 4-5 шт;
  • Ириска — 500 г.

Для крамбла:

  • Холодное сливочное масло – 45 г;
  • Сахар – 80 г;
  • Мука – 60 г.

Способ приготовления:

  1. Для теста смешаем яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Можно делать это миксером или венчиком – как удобнее.
  2. Добавляем молоко, вводим мягкое сливочное масло. Вымешиваем все до однородности.
  3. Просеиваем в миску с тестом муку и разрыхлитель. Замешиваем до однородности.
  4. Выливаем в форму для выпечки, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой. Бананы вдоль разрезаем пополам и плотно выкладываем.
  5. На бананы однородным слоем выкладываем ириску. Для крамбла в блендере перебиваем на крошку холодное сливочное масло, сахар и муку.
  6. Сверху ириски высыпаем крамбл. Запекаем пирог примерно 1 час в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Это очень ароматно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.

Теги:
#Рецепт #Бананы #Пирог #Выпечка