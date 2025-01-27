Если дома завалялись бананы, приготовьте этот фантастический пирог: очень простой рецепт (видео)
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Очень вкусная выпечка с бананами
Если хочется чего-нибудь сладкого к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь аппетитный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом особенно ароматного бананового пирога.
Это отличный способ использовать завалявшиеся дома бананы. Кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Кущ рассказала, как испечь пирог с начинкой из бананов и ириски. К тому же сделать это очень просто.
Ингредиенты:
- Яйца – 3 шт;
- Сахар – 150 г;
- Молоко – 100 г;
- Мука – 250 г;
- Масло сливочное мягкое — 80 г;
- Соль – щепотка;
- Разрыхлитель — 7 г;
- Ванильный сахар – по вкусу;
- Бананы – 4-5 шт;
- Ириска — 500 г.
Для крамбла:
- Холодное сливочное масло – 45 г;
- Сахар – 80 г;
- Мука – 60 г.
Способ приготовления:
- Для теста смешаем яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Можно делать это миксером или венчиком – как удобнее.
- Добавляем молоко, вводим мягкое сливочное масло. Вымешиваем все до однородности.
- Просеиваем в миску с тестом муку и разрыхлитель. Замешиваем до однородности.
- Выливаем в форму для выпечки, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой. Бананы вдоль разрезаем пополам и плотно выкладываем.
- На бананы однородным слоем выкладываем ириску. Для крамбла в блендере перебиваем на крошку холодное сливочное масло, сахар и муку.
- Сверху ириски высыпаем крамбл. Запекаем пирог примерно 1 час в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.
Это очень ароматно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.