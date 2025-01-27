Если дома завалялись бананы, приготовьте этот фантастический пирог: очень простой рецепт (видео)

Очень вкусная выпечка с бананами

Если хочется чего-нибудь сладкого к чаю, не обязательно бежать в магазин. Мы рассказывали, как испечь аппетитный яблочный рулет. Теперь делимся рецептом особенно ароматного бананового пирога.

Это отличный способ использовать завалявшиеся дома бананы. Кулинарная блоггерша и шеф-поварешка Валентина Кущ рассказала, как испечь пирог с начинкой из бананов и ириски. К тому же сделать это очень просто.

Ингредиенты:

Яйца – 3 шт;

Сахар – 150 г;

Молоко – 100 г;

Мука – 250 г;

Масло сливочное мягкое — 80 г;

Соль – щепотка;

Разрыхлитель — 7 г;

Ванильный сахар – по вкусу;

Бананы – 4-5 шт;

Ириска — 500 г.

Для крамбла:

Холодное сливочное масло – 45 г;

Сахар – 80 г;

Мука – 60 г.

Способ приготовления:

Для теста смешаем яйца с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли. Можно делать это миксером или венчиком – как удобнее. Добавляем молоко, вводим мягкое сливочное масло. Вымешиваем все до однородности. Просеиваем в миску с тестом муку и разрыхлитель. Замешиваем до однородности. Выливаем в форму для выпечки, которую смазали сливочным маслом и обсыпали мукой. Бананы вдоль разрезаем пополам и плотно выкладываем. На бананы однородным слоем выкладываем ириску. Для крамбла в блендере перебиваем на крошку холодное сливочное масло, сахар и муку. Сверху ириски высыпаем крамбл. Запекаем пирог примерно 1 час в духовке, предварительно разогретой до 180 градусов.

Это очень ароматно и вкусно. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые хачапури на сковороде.