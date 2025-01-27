Якщо вдома завалялись банани, приготуйте цей фантастичний пиріг: дуже простий рецепт (відео)
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Дуже смачна випічка з бананами
Якщо хочеться чогось солоденького до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти апетитний яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом особливо ароматного бананового пирога.
Це чудовий спосіб використати банани, які завалялись вдома. Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ розповіла, як спекти пиріг з начинкою з бананів та іриски. До того ж, зробити це дуже просто.
Інгредієнти:
- Яйця — 3 шт;
- Цукор — 150 г;
- Молоко — 100 г;
- Борошно — 250 г;
- Масло вершкове мʼяке — 80 г;
- Сіль — дрібка;
- Розпушувач — 7 г;
- Ванільний цукор — до смаку;
- Банани — 4-5 шт;
- Іриска — 500 г.
Для крамблу:
- Холодне вершкове масло — 45 г;
- Цукор — 80 г;
- Борошно — 60 г.
Спосіб приготування:
- Для тіста змішаємо яйця з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Можна робити це міксером або вінчиком — як зручніше.
- Додаємо молоко, вводимо м’яке вершкове масло. Вимішуємо все до однорідності.
- Просіюємо в миску з тістом борошно та розпушувач. Замішуємо до однорідності.
- Виливаємо у форму для випічки, яку перед цим змастили вершковим маслом та обсипали борошном. Банани вздовж розрізаємо навпіл та щільно викладаємо.
- На банани однорідним шаром викладаємо іриску. Для крамблу в блендері перебиваємо на крихту холодне вершкове масло, цукор та борошно.
- Зверху іриски висипаємо крамбл. Запікаємо пиріг приблизно 1 годину у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів.
Це надзвичайно ароматно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі на сковороді.