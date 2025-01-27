Якщо вдома завалялись банани, приготуйте цей фантастичний пиріг: дуже простий рецепт (відео)

Дуже смачна випічка з бананами

Якщо хочеться чогось солоденького до чаю, не обов’язково бігти в магазин. Ми розповідали, як спекти апетитний яблучний рулет. Тепер ділимось рецептом особливо ароматного бананового пирога.

Це чудовий спосіб використати банани, які завалялись вдома. Кулінарна блогерка і шеф-кухарка Валентина Кущ розповіла, як спекти пиріг з начинкою з бананів та іриски. До того ж, зробити це дуже просто.

Інгредієнти:

Яйця — 3 шт;

Цукор — 150 г;

Молоко — 100 г;

Борошно — 250 г;

Масло вершкове мʼяке — 80 г;

Сіль — дрібка;

Розпушувач — 7 г;

Ванільний цукор — до смаку;

Банани — 4-5 шт;

Іриска — 500 г.

Для крамблу:

Холодне вершкове масло — 45 г;

Цукор — 80 г;

Борошно — 60 г.

Спосіб приготування:

Для тіста змішаємо яйця з цукром, ванільним цукром та дрібкою солі. Можна робити це міксером або вінчиком — як зручніше. Додаємо молоко, вводимо м’яке вершкове масло. Вимішуємо все до однорідності. Просіюємо в миску з тістом борошно та розпушувач. Замішуємо до однорідності. Виливаємо у форму для випічки, яку перед цим змастили вершковим маслом та обсипали борошном. Банани вздовж розрізаємо навпіл та щільно викладаємо. На банани однорідним шаром викладаємо іриску. Для крамблу в блендері перебиваємо на крихту холодне вершкове масло, цукор та борошно. Зверху іриски висипаємо крамбл. Запікаємо пиріг приблизно 1 годину у духовці, заздалегідь розігрітій до 180 градусів.

Це надзвичайно ароматно і смачно. Також ми розповідали, як приготувати ліниві хачапурі на сковороді.