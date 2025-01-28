Завещание в Украине: как составить документ и избежать критических ошибок

Рассказываем, какие детали следует принять во внимание

Реалии современной жизни в Украине заставляют не только пожилых людей, но и молодежь все чаще задумываться над необходимостью составления завещания. Спрос на эту услугу вырос и среди военнослужащих.

Об этом сообщила нотариус и представительница Нотариальной палаты Украины Галина Парусова. Как составить правильно, кто может быть наследником и какие нюансы следует учесть — читайте дальше.

Завещание – это документ, определяющий, кто получит имущество после смерти его владельца. Если завещание не составлено, имущество передается наследникам по закону. Очереди наследников по закону включают родственников до шестой степени родства, а также иждивенцев. Однако завещание позволяет человеку отойти от этого и свободно распоряжаться своим имуществом. Более того, оставить имущество человек может не только родственникам, но и государству или определенной организации.

Тем не менее, законодательством ограничена возможность оставить без наследства малолетних, несовершеннолетних, нетрудоспособных совершеннолетних детей, нетрудоспособных вдовы или вдовца, а также нетрудоспособных родителей.

"Завещатель не может лишить права на наследование таких людей. Они при желании будут наследовать независимо от содержания завещания половину части, которая принадлежала бы каждому из них в случае наследования по закону", — объяснила представительница Нотариальной палаты.

Завещание должно быть составлено в письменной форме и удостоверено нотариусом. В документе необходимо указать:

личные данные завещателя; список имущества; данные наследников.

Для удостоверения документа требуются только паспорт и идентификационный код завещателя.

Военнослужащие могут составить завещание даже в зоне боевых действий. В таких случаях завещания могут удостоверять не только нотариусы, но и другие уполномоченные лица, например командиры воинских частей или врачи в стационарных учреждениях здравоохранения. Такие завещания обладают одинаковой юридической силой.

Право составить завещание имеют совершеннолетние граждане Украины. Несовершеннолетние также могут сделать это при определенных условиях, например, если они зарегистрировали брак или работают по трудовому договору с 16 лет. Нотариус обязательно проверяет, способен ли человек осознавать свои действия, и только тогда удостоверяет завещание.

Завещатель имеет право составить секретное завещание, содержание которого будет известно только ему. Документ представляется нотариусу в заклеенном конверте, а его содержание раскрывается после смерти.

Супруги могут составить общее завещание, однако оно касается только общего имущества. В случае смерти одного из супругов другой становится собственником этого имущества, но не может свободно им распоряжаться, чтобы не нарушать волю партнера.

Граждане Украины, находящиеся за границей, могут засвидетельствовать свое завещание в консульствах.

Завещатель может передать по наследству как все имущество в целом, так и его части. Это может быть недвижимость, деньги, транспортные средства, ценные бумаги и даже личные вещи. В завещании следует четко указать все данные, например кадастровый номер земельного участка или номер банковского счета.

Завещание также может содержать особые условия для наследников, например, обязательство ухаживать за другими людьми или выполнить конкретные действия.

Завещание — это юридически значимый документ, и ошибки в его составлении могут иметь серьезные последствия. Поэтому специалисты советуют обращаться к нотариусам, гарантирующим правильность оформления и регистрации документа.

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