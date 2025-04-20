Девушка-водитель выехала на рельсы прямо под поезд: остальное можно назвать чудом (фото)
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Машина уничтожена, но пассажиров она спасла
Возле Ужгорода (Закарпатская область) поезд снес на переезде автомобиль Audi A8. На удивление в этом всем происшествии никто не пострадал.
Деталями об инциденте поделился журналист Виталий Глагола в своем telegram-канале. По его информации, за рулем находилась 26-летняя местная жительница, а в салоне кроме нее было еще два человека.
"Автомобиль разбит в хлам, но внутри было три человека — и все они выжили. Их доставили в Ужгородскую больницу. Медики подтвердили: обошлось только синяками и царапинами, без тяжелых травм", — говорится в сообщении.
Журналист отметил, что неподалеку от села Дубриничи женщина не справилась с управлением и врезалась в столб ограждения на переезде. Из-за этого машину развернуло и вынесло на колею перед поездом. Машинист остановиться не успел, а потому поезд протащил легковушку где-то 11 метров.
В автомобиле лишь один пассажир получил легкие травмы, остальные отделались легкими царапинами и испугом. В поезде тоже никто не пострадал.
Как сообщалось ранее, на днях в Оболонском районе Киева столкнулись маршрутный автобус и грузовик. Пострадали не менее шести человек, есть люди в тяжелом состоянии.