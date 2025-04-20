Московские попы попытаются снять проклятие со стадиона: сеть хохочет

Некоторые фанаты считают, что московское "Динамо" проклято

Вокруг "ВТБ-Арены", стадиона ФК "Динамо" (Москва), проведут крестный ход. Таким образом священнослужители РПЦ попытаются снять проклятие с арены.

Об этом сообщает telegram-канал "Первый спорт" со ссылкой на неназванный источник. Ожидается, что мероприятие состоится до конца апреля 2025 года.

"Вокруг стадиона "Динамо" проведут крестный ход, чтобы снять проклятие с клуба: церковное шествие вокруг "ВТБ Арены" должно пройти до конца апреля, сейчас дату мероприятия согласовывают со стадионом и столичным МВД.

Ранее идею крестного хода вокруг арены уже продвигали фанаты, которые хотели "отмолить проклятие", чтобы московский клуб стал чемпионом впервые с 1976 года", — гласит сообщение.

В сети лишь посмеялись над данной новостью. Пользователи считают, что Россия катится к феодализму.

Отметим, "Динамо" Москва на данный момент идет на 5-м месте в турнирной таблице чемпионата РФ, отставая от лидера ("Краснодара") на 9 очков.

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