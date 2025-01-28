Укр

Козерогам — серьезные изменения, Близнецам — неприятности: гороскоп Таро на 29 января 2025 года

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Гороскоп Таро, чего ждать 29 января
Гороскоп Таро, чего ждать 29 января. Фото Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Впереди множество шансов

29 января — день особой энергетики, когда наступление Года Зеленой Деревянной Змеи по китайскому календарю открывает новые возможности и ставит перед нами важные задачи. Таро на этот день обещают, что для одних знаков Зодиака это станет моментом вдохновения и мощного прорыва, а для других может оказаться временем испытаний и необходимости осмыслить происходящее.

"Телеграф" сделал расклад для всех знаков на 29 января и предлагает узнать, что ждать в этот день именно вам.

Овен — Семерка пентаклей

Второе название этой карты "Настойчивость" и она говорит, что Вы получили какой-то результат своего труда, но по каким-то причинам не очень им довольны, — может быть, у Вас были другие ожидания, а то и вовсе Вам было нужно что-то другое. Совет карты: не принимайте пока важных решений, замедлитесь и проведите время с близкими.

Телец — Четверка мечей

Это карта перерыва между битвами, говорящая о том, что Вам нужен тайм-аут. Возможно, сейчас у Вас полно нерешенных дел, однако нужна передышка, после которой Вы с новыми силами ринетесь в бой. Проведите время наедине с собой, устройте себе отдых от гаджетов, — это пойдет на пользу.

Близнецы — перевернутая Шестерка жезлов

В этом положении карта предупреждает о будущих неприятностях. Вы можете неожиданно отойти на второй план в какой-то из сфер жизни, — успех, карьерный рост, даже Ваша вторая половинка могут достаться другому.

Рак — перевернутая Тройка пентаклей

В этом положении карта указывает на халтуру. В силу неопытности и отсутствия особого желания Вы можете филонить в разных аспектах, начиная от работы и заканчивая отношениями с другими людьми.

Лев — перевернутый Рыцарь пентаклей

Эта карта пророчит неприятности в финансовом плане, — к ним могут привести импульсивные покупки, проблемы на работе, потеря сбережений и безответственность. Возможно, это случится не именно с Вами, а с кем-то близким.

Дева — перевернутая Двойка мечей

Возможно, какое-то время Вы пребывали в бездействии, пытаясь восстановить душевное равновесие, чтобы принять решение, как двигаться дальше, — в этом положении карта указывает, что решение принято и Вы сдвинетесь дальше. Насколько удачным было это решение, покажет время.

Весы — перевернутая Верховная Жрица

У Вас могут внезапно всплыть какие-то проблемы, при этом разум будет затуманен, что только усугубит ситуацию. Постарайтесь ближайшие сутки меньше проявлять эмоции и не совершать необдуманных поступков.

Скорпион — перевернутый Туз пентаклей

Это карта богатства, успеха в делах и материального благополучия, однако в перевернутом положении она указывает еще и на то, что все это может быть потеряно. Лучше воздержитесь пока от дел, связанных с деньгами и бизнесом, — высокий риск их потерять или потратить во зло.

Стрелец — Луна

Это карта обмана. Возможно, в ближайшее время вы будете нечестны с кем-то или с самим собой, попадете в плен разочарования и растерянности.

Козерог — Суд

Это карта перерождения, единства психики, эмоций и духа, избавления от страхов и помех. В этот день вашей жизни может что-то сильно измениться. Не бойтесь и действуйте по велению сердца и совести.

Водолей — перевернутая Двойка жезлов

В этом положении карта может говорить о неуверенности и отсутствии потенциала, который Вы чувствуете, но не можете признать, на фоне чего возможны конфликты, пустые хлопоты, срыв планов. Старайтесь сохранять нейтралитет, особенно в рабочих вопросах и коллективе.

Рыбы — пустая карта

В колоде есть две карты, которые с обеих сторон выглядят одинаково, и у них есть сразу несколько трактовок. Возможно, события грядущего дня еще не определены для Вас, или же знание о них может чем-то Вам навредить. Еще как вариант, — Вы сами не хотите или не готовы получить эту информацию.

Теги:
#Знаки Зодиака #Ежедневный гороскоп #Гороскопы #Гороскоп Таро