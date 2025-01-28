"Паша Зибров обнимает тебя, солнышко!": кого поздравили Поплавский, Билык и Рыбчинский

Сегодня в социальных сетях заметили многих известных и влиятельных личностей. Во вторник, 28 января, украинские звезды, народные артисты, послы ведущих стран мира, научное сообщество, студенты и т.д. поздравляют проректора Университета культуры, доктора наук, профессора Инну Костырю с днем рождения.

Одним из первых в соцсетях ее поздравил легендарный "поющий ректор", "Юный орел" Михаил Поплавский. В частности, он пожелал коллеге здоровья и благодати Божией.

Ирина Билык в сторис Instagram спела для виновницы торжества Happy birthday.

Среди замеченных публикаций немало приветствий знаменитостей поздравили именинницу Герой Украины Юрий Рыбчинский, Павел Зибров, олимпийские чемпионы Лилия Подкопаева и Вадим Гутцайт; Дивеев-Церковный, Анатолий Соловьяненко, Семен Горов, Петр Мага; ректоры: Михаил Поплавский, Владимир Бугров, Петр Куликов; Александр Денисов, Алексей Гуцуляк и многие другие.

Народный артист Украины Павел Зибров нежно обратился к Инне Костыре: "Паша Зибров обнимает тебя, солнышко! Будь счастлива, будь любима, будь здорова! И пусть раздаются тосты, тосты.!"

"…Амбициозная и целеустремленная, настоящий пример", — так о ней говорят студенты и пленяют сеть поздравительными постами и сторицей.

Проректор Университета культуры отреагировала на поздравления. Она поблагодарила всех за теплые слова и пожелания.

"Искренне спасибо! Я безгранично рада и счастлива, что у меня столько друзей!" – написала в соцсети Инна Костыря.

Ранее заведующая кафедрой международных отношений Университета культуры Инна Костыря рассказывала о создании в Украине площадки для неформального общения представителей разных государств.