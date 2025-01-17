Служил на Кавказе, был "регионалом" и не стригся налысо: каким Труханов был в молодости и как пришел к власти

17 января мэру Одессы исполняется 60 лет

В эту пятницу Геннадий Труханов празднует свой юбилей — именно 17 января мэру Одессы исполняется 60 лет. Городской голова является в Украине широко известным, скандальным политиком, однако мало кто знает, каким он был в молодые годы.

Вся жизнь Геннадия Труханова связана с "жемчужиной у моря". Здесь он родился, учился. В 1986 году окончил Одесское высшее артиллерийское командное училище имени Фрунзе (сейчас Военная академия), где получил квалификацию инженера по ремонту и эксплуатации автомобильной техники.

С 1986 года Труханов служил в Северо-Кавказском военном округе Вооруженных Сил СССР. В 1992 году окончил службу в звании капитана.

Каким в молодости был Геннадий Труханов

Как Геннадий Труханов пришел в политику

С 1992 года будущий одесский мэр начинает строить карьеру. В это время Труханов становится:

1993-1996 год — директором охранной фирмы Капитан и Ко

1995 год — президентом Украинской национальной федерации таиландского бокса

2001-2002 год — советником генерального директора по вопросам безопасности предприятия с иностранными инвестициями Лукойл — Украина

2002-2003 год — помощником представителя президента открытого акционерного общества Лукойл в Украине по вопросам безопасности

2004-2007 год — помощником-консультантом в аппарате ВРУ

Геннадий Труханов когда-то был с волосами

2007-2008 год — советником директора по связям с государственными органами и общественностью в частном предприятии Укртрансконтейнер

2008-2011 год — главным специалистом отдела по работе с регионами департамента по работе с ветеранами Государственного комитета Украины по делам ветеранов

С марта по ноябрь 2012 года — заместителем генерального директора по работе с клиентами ООО "Бруклин-Киев"

2005-2012 год — депутатом Одесского городского совета, с 2010 года возглавлял депутатское большинство в Одесском горсовете

Семья Геннадия Труханова

12 декабря 2012 года Геннадий Труханов принял присягу нардепа Украины. В Верховную Раду прошел по спискам "Партии регионов". На момент избрания был также членом "Партии регионов".

Как стал мэром Одессы Геннадий Труханов

25 мая 2014 года на внеочередных выборах был избран на должность мэра города Одессы. На местных выборах, состоявшихся 25 октября 2015 года, был вновь избран мэром Одессы, одержав победу уже в первом туре с результатом более 52,5% голосов.

На внеочередных парламентских выборах 2019 года Труханов, как кандидат от партии "Оппозиционный блок" (№ 5 в списке), не прошел в Верховную Раду (не был преодолен 5% барьер).

На местных выборах 2020 года Труханов баллотировался в мэры Одессы от партии "Доверяй делам". В первом туре занял первое место с 37,54%, обойдя кандидата от ОПЗЖ Николая Скорика (19,06%). Во втором туре по итогам голосования 17 ноября 2020 года Труханов набрал 54,28% и был объявлен новым мэром Одессы.

Геннадий Труханов стал главой Одессы в 2014 году

Интересный факт: с 2003 года Геннадий Труханов занимает должность президента Украинской национальной федерации тайского бокса Муай-Тай. Женат мэр Одессы на Татьяне Колтуновой, имеет двух дочерей — Екатерину (1986) и Алису (2000).