Була у Києві під час війни: де зараз і як виглядає дочка ексрегіоналки Олени Бондаренко

Дівчина давно будує кар’єру співачки у США з чоловіком-американцем

Дочка "чорного рота" Партії регіонів Олени Бондаренко живе в Америці і словом не заїкнеться про свою скандальну матір. Де зараз перебуває колишній проросійський політик, а також молодший син Олени Бондаренко Михайло — невідомо, проте її спадкоємиця не ховається, а навпаки, Поліна активна у соцмережах та у публічному просторі. Рік тому дівчина відвідувала воюючу Україну.

Поліна народилася 1999 року в Донецьку. У вересні 2023 року дівчина дала інтерв’ю американському журналу boldjourney, в якому розповіла, що переїхала до Бостона у віці 17 років, щоб здобути ступінь бакалавра в престижному коледжі Берклі, а після закінчення навчання переїхала до Лос-Анджелеса.

У 2017 році стало відомо, що 18-річна Поліна вийшла заміж за американського продюсера та композитора Джареда Далтона Кейна. "Кохання не визнає кордонів і паспортів, національностей та мов. Вона вийшла заміж. А я стала тещею. І оскільки мій зять — англомовний, то мені доводиться підтягувати свою англійську. Сім’я Джареда — це чудові веселі люди, дружні та уважні", — заявляла тоді Бондаренко.

У 2017 році Поліна вийшла заміж за американця Джареда Кейна

Батько Поліни Андрій Бондаренко веде доньку до вівтаря. Мати-регіоналка також була присутня. Фото: ТСН

Зараз Поліна перебуває у стосунках зовсім з іншим чоловіком, але так само американцем. Три роки тому дівчина одружилася вдруге — за соліста молодого рок-гурту XNK Раяна. 13 січня 2025 року Поліна привітала коханого з річницею весілля.

Поліна одружена вдруге

Дочка Олени Бондаренко насолоджується заміжнім життям у Лос-Анджелесі та будує вокальну кар’єру під сценічним псевдонімом Lina Cooper (Ліна Купер). 3 вересня 2024 року дівчина заявила підписникам, що вагітна, показавши округлий живіт та дату 10/04.

Пізніше пара зізналася, що у такий спосіб вони хотіли залучити фанів до прем’єри нової пісні 4 жовтня.

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Поліна кардинально відрізняється від своєї скандальної матері, яка виступала проти всього українського. У грудні 2023 року дівчина разом із чоловіком-американцем відвідала Київ. Вона не приховує своєї любові до України та підтримує її у боротьбі з Росією.

Поліна була в Україні під час війни

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У своїх постах виконавиця не згадує про батьків та молодшого брата. В інтерв’ю Поліна розповідає про Україну, про свій рідний Донецьк, у якому народилася та провела дитинство. Однак про окупацію міста РФ не каже.

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"Для мене це була справді мрія, яка здійснилася, я уявляла цей момент протягом двох останніх років. Приїхала і дізналася, що місто, яке я залишила, таке ж гарне, а люди ще добріші, ніж я їх пам'ятаю… Хотілося б залишитися на довше, але навіть цього часу вистачило, щоб відкрити ціле сховище любові, яке я маю, і знову з'єднатися з собою. Люблю тебе, Україно", — писала Поліна в Інстаграмі

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