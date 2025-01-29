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Була у Києві під час війни: де зараз і як виглядає дочка ексрегіоналки Олени Бондаренко

Автор
Тетяна Кармазіна
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Поліна не згадує про свою скандальну матір
Поліна не згадує про свою скандальну матір. Фото Колаж "Телеграфу"

Дівчина давно будує кар’єру співачки у США з чоловіком-американцем

Дочка "чорного рота" Партії регіонів Олени Бондаренко живе в Америці і словом не заїкнеться про свою скандальну матір. Де зараз перебуває колишній проросійський політик, а також молодший син Олени Бондаренко Михайло — невідомо, проте її спадкоємиця не ховається, а навпаки, Поліна активна у соцмережах та у публічному просторі. Рік тому дівчина відвідувала воюючу Україну.

Поліна народилася 1999 року в Донецьку. У вересні 2023 року дівчина дала інтерв’ю американському журналу boldjourney, в якому розповіла, що переїхала до Бостона у віці 17 років, щоб здобути ступінь бакалавра в престижному коледжі Берклі, а після закінчення навчання переїхала до Лос-Анджелеса.

У 2017 році стало відомо, що 18-річна Поліна вийшла заміж за американського продюсера та композитора Джареда Далтона Кейна. "Кохання не визнає кордонів і паспортів, національностей та мов. Вона вийшла заміж. А я стала тещею. І оскільки мій зять — англомовний, то мені доводиться підтягувати свою англійську. Сім’я Джареда — це чудові веселі люди, дружні та уважні", — заявляла тоді Бондаренко.

поліна бондаренко ліна купер
У 2017 році Поліна вийшла заміж за американця Джареда Кейна
андрій бондаренко олена бондаренко поліна ліна купер
Батько Поліни Андрій Бондаренко веде доньку до вівтаря. Мати-регіоналка також була присутня. Фото: ТСН

Зараз Поліна перебуває у стосунках зовсім з іншим чоловіком, але так само американцем. Три роки тому дівчина одружилася вдруге — за соліста молодого рок-гурту XNK Раяна. 13 січня 2025 року Поліна привітала коханого з річницею весілля.

поліна бондаренко ліна купер
Поліна одружена вдруге

Дочка Олени Бондаренко насолоджується заміжнім життям у Лос-Анджелесі та будує вокальну кар’єру під сценічним псевдонімом Lina Cooper (Ліна Купер). 3 вересня 2024 року дівчина заявила підписникам, що вагітна, показавши округлий живіт та дату 10/04.

Ліна купер

Пізніше пара зізналася, що у такий спосіб вони хотіли залучити фанів до прем’єри нової пісні 4 жовтня.

Ліна купер
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Поліна кардинально відрізняється від своєї скандальної матері, яка виступала проти всього українського. У грудні 2023 року дівчина разом із чоловіком-американцем відвідала Київ. Вона не приховує своєї любові до України та підтримує її у боротьбі з Росією.

поліна бондаренко ліна купер
Поліна була в Україні під час війни
поліна бондаренко ліна купер
Ліна Купер у Києві вшанувала пам’ять загиблих воїнів

У своїх постах виконавиця не згадує про батьків та молодшого брата. В інтерв’ю Поліна розповідає про Україну, про свій рідний Донецьк, у якому народилася та провела дитинство. Однак про окупацію міста РФ не каже.

поліна бондаренко ліна купер
поліна бондаренко ліна купер
Дівчина показала кадри біля Червоного корпусу КНУ

"Для мене це була справді мрія, яка здійснилася, я уявляла цей момент протягом двох останніх років. Приїхала і дізналася, що місто, яке я залишила, таке ж гарне, а люди ще добріші, ніж я їх пам'ятаю… Хотілося б залишитися на довше, але навіть цього часу вистачило, щоб відкрити ціле сховище любові, яке я маю, і знову з'єднатися з собою. Люблю тебе, Україно", — писала Поліна в Інстаграмі

Раніше ми писали про відбиту путіністку Юлію Чичеріну та її дочку. РосЗМІ завзято плутають дівчину із 45-річною жінкою.

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#Олена Бондаренко #Lina Cooper