Проверьте сервант: за советский сервиз можно получить хорошую сумму (фото)

Вещи, которые годами считались просто элементом декора, сегодня могут получить вторую жизнь

В последнее время в Украине растет популярность продаж старинных вещей, которые в свое время были предметами гордости и береглись как семейные реликвии. Среди наиболее расширенных лотов – посуда, книги и другие предметы быта, которые сохранились еще с советских времен. Ранее мы писали, что в Украине продают игру тамагочи.

Особенно популярность фарфоровые сервизы, которые часто передавались из поколения в поколение, но сегодня для многих осталось только пылесборников. К примеру, на онлайн-платформе появился чайный сервис советских времен из синего кобальта на 6 человек. Он отлично сохранился.

Входящая и какая цена

В него входят: чайник, сахарница, всадник, шесть чашек и шесть блюдечек. Сервиз изготовлен из насыщенно-синего фарфорового покрытия, украшенного богатым золотым рисунком в виде цветов и веточек с голубыми деталями. Цена сервиза — 1735 грн.

Чашки из сервиза

Чайный сервиз

Чайник и чашечка

Чайник, Сливник, Сахарница

Дно посуды

Продавец отмечает, что сервис в отличном состоянии: позолота без потертостей, нет никаких сколов или трещин, а все крышечки родные. По словам продавца, вещь хранилась в серванте и была в использовании всего несколько раз. Произведен сервис на легендарном заводе в Барановке, который в свое время славился качественной посудой.

Спрос на такие товары связывают с желанием покупателей иметь уникальные предметы, которые хранят историю или даже создать ностальгическую атмосферу дома. В то же время продавцы увольняют место в доме и получают дополнительный доход. Эта тенденция подтверждает, что вещи, годами считавшиеся просто элементом декора, сегодня могут получить вторую жизнь.

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