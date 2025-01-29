Перевірте свою кухню: за набір радянських виделок пропонують пристойну суму

Сьогодні навіть звичайнісінькі речі можуть отримати друге життя та за них пропонують хороші гроші

В Україні зростає популярність старих речей із СРСР, які свого часу були предметами справжньої гордості та передавалися з покоління до покоління як сімейні реліквії. Серед найпоширеніших лотів, які активно продають на профільних ресурсах, вирізняється цікавий посуд.

Наприклад, на сайті онлайн-оголошень Violity з’явилася інформація про продаж набору виделок часів СРСР. Він складається з 12 одиниць і ніколи не був у використанні.

Виделки абсолютно нові та реставрація не проводилася, що дуже важливо для колекціонерів. За такий радянський набір просять 24 тисячі 994 гривні, проте торги ще продовжуються і ціна найімовірніше ще підскочить.

В оголошенні зазначено, що виделки у кількості 12 штук збережені в оригінальній упаковці із радянського магазину. Довжина приладів становить 20 сантиметрів і вони не використовувалися і не милися.

Зазначається, що продавець знаходиться в Одесі і готовий продати набір виделок при особистій зустрічі або ж відправити його поштою.

Матеріал виделок — мельхіор із клеймами заводу СРСР. Прикрашені вони своєрідним квітковим орнаментом та мають оригінальний дизайн.

У наш час радянські прилади з мельхіору стали колекційними, хоча це не дорогоцінний сплав, а його основними компонентами є мідь і нікель.

Основним недоліком мельхіору можна вважати те, що прилади дуже швидко покриваються темними плямами чи нальотом.

Нагадаємо, на сайті Violity продають фарфорову статуетку виробництва СРСР під назвою "танцююча українка". Її ціна трохи перевищує мінімальну зарплату в Україні за станом на 2025 рік.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що зараз радянську виварку на 30-50 літрів продають на відповідних порталах більш ніж як за 500 гривень. У СРСР її використовували і щоб джинси фарбувати, і щоб готувати їжу.