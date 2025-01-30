Церковный праздник 30 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять деньги

В этот день следует соблюдать строгие запреты

Сегодня, 30 января, православные христиане и греко-католики отмечают Собор трех святителей, чествуя память Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По старому стилю это событие праздновали 12 февраля.

В XI веке между верующими возникли споры по поводу того, кого из трех святителей следует считать величайшим — Василия Великого, Григория Богослова или Иоанна Златоуста. Чтобы прекратить эти разногласия, был установлен общий праздник, объединивший память всех трех отцов церкви. Таким образом, Собор трех святителей стал символом единства и примирения.

Традиции и приметы 30 января

В этот день верующие посещают богослужения, посвященные трем святителям, молятся о здоровье и благополучии своих близких. Есть также народные приметы, связанные с погодой.

если солнце садится в облака, ожидается вьюга;

красный оттенок луны указывает на приближение сильных ветров;

сильный ветер в этот день предвещает похолодание.

Что нельзя делать 30 января

заниматься тяжелым физическим трудом, таким как копание, строительство, стирка или уборка;

заниматься рукоделием: шитьем, вязанием или вышиванием, чтобы не нарушить мир и гармонию дня;

ссориться, злословить и отрицательно думать о других людях;

одалживать деньги и не отдавать долги, поскольку это может привести к финансовым потерям.

Именины 30 января

Свои именины в этот день отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.

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