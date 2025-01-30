Церковный праздник 30 января: что нельзя делать сегодня, чтобы не потерять деньги
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В этот день следует соблюдать строгие запреты
Сегодня, 30 января, православные христиане и греко-католики отмечают Собор трех святителей, чествуя память Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоуста. По старому стилю это событие праздновали 12 февраля.
В XI веке между верующими возникли споры по поводу того, кого из трех святителей следует считать величайшим — Василия Великого, Григория Богослова или Иоанна Златоуста. Чтобы прекратить эти разногласия, был установлен общий праздник, объединивший память всех трех отцов церкви. Таким образом, Собор трех святителей стал символом единства и примирения.
Традиции и приметы 30 января
В этот день верующие посещают богослужения, посвященные трем святителям, молятся о здоровье и благополучии своих близких. Есть также народные приметы, связанные с погодой.
- если солнце садится в облака, ожидается вьюга;
- красный оттенок луны указывает на приближение сильных ветров;
- сильный ветер в этот день предвещает похолодание.
Что нельзя делать 30 января
- заниматься тяжелым физическим трудом, таким как копание, строительство, стирка или уборка;
- заниматься рукоделием: шитьем, вязанием или вышиванием, чтобы не нарушить мир и гармонию дня;
- ссориться, злословить и отрицательно думать о других людях;
- одалживать деньги и не отдавать долги, поскольку это может привести к финансовым потерям.
Именины 30 января
Свои именины в этот день отмечают Василий, Владимир, Григорий, Иван, Максим.
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