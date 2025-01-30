Церковне свято 30 січня: що не можна робити сьогодні, щоб не втратити гроші

Цього дня варто дотримуватися суворих заборон

Сьогодні, 30 січня, православні християни та греко-католики відзначають Собор трьох святителів, вшановуючи пам'ять Василія Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоуста. За старим стилем, цю подію святкували 12 лютого.

У XI столітті між вірянами виникли суперечки щодо того, кого з трьох святителів слід вважати найвеличнішим — Василія Великого, Григорія Богослова чи Іоанна Златоуста. Щоб припинити ці розбіжності, було встановлено спільне свято, яке об'єднало пам'ять усіх трьох отців церкви. Таким чином, Собор трьох святителів став символом єдності та примирення.

Традиції та прикмети 30 січня

У цей день віряни відвідують богослужіння, присвячені трьом святителям, моляться за здоров'я та добробуту своїх близьких. Існують також народні прикмети, пов'язані з погодою.

якщо сонце сідає в хмари, очікується хуртовина;

червоний відтінок місяця вказує на наближення сильних вітрів;

сильний вітер цього дня передвіщає похолодання.

Що не можна робити 30 січня

займатися важкою фізичною працею, такою як копання, будівництво, прання чи прибирання;

займатися рукоділлям: шиттям, в'язанням чи вишиванням, щоб не порушити мир і гармонію дня;

сваритися, лихословити та негативно думати про інших людей;

позичати гроші та не віддавати борги, оскільки це може призвести до фінансових втрат.

Іменини 30 січня

Свої іменини в цей день відзначають Василь, Володимир, Григорій, Іван, Максим.

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