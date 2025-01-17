В вашем роду могли быть румыны: какие фамилии на это указывают

Ваша фамилия не только отражение семейной истории, но и ключ к познанию истории вашей семьи

В Украине фамилии имеют разнообразное и интересное происхождение, в том числе с "национальным уклоном". Украинская земля исторически была была перекрестком разных народов и культур — кроме украинцев, здесь проживают евреи, русские, поляки, венгры, румыны, молдаване, белорусы, словаки, чехи, болгары, греки, гагаузы, татары и еще множество других народов.

Общество украинских родоводов "Рідні" рассказывает, где в Украине живут люди с фамилиями румынского происхождения.

Рассмотрим четыре из них — Божеску, Влох, Попеску и Олашин.

Божеску

Сегодня в Украине насчитывается 416 людей с этой фамилией. В основном они проживают в Черновицкой области (Северная Буковина, которая долгое время была под контролем Румынии — Ред.), однако встречаются и в других регионах Украины.

Влох

В Украине живет 340 носителей фамилии Влох. Они живут во Львовской, Полтавской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Киевской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской, Луганской и Херсонской областях.

Попеску

Сегодня насчитывается 1287 человек с данной фамилией. Они живут в Черновицкой области, но также встречаются на юге Украины.

Олашин

Носителей фамилии Олашин насчитывается 502 человека. В основном они живут в Закарпатской области.

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