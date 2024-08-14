Укр

Курскнаш. Кому должен принадлежать этнический украинский регион

Автор
Сергей Махун Сергей Махун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Getty Images

1000 лет Курск был связан с Киевом и Украиной

В последние дни в новостях с российско-украинского фронта все чаще слышно о небольшом городе в Курской области РФ – Суджа. С начала августа в городе и его ближайших селах идут бои между Вооруженными силами Украины и армией России. В настоящее время город контролируют украинские подразделения.

Что означает слово "Суджа"

Устоявшегося мнения относительно названия этого города близ границы с Украиной нет. Наиболее вероятная гипотеза по поводу названия города и реки выглядит так: по-татарски "су" — вода, а "джа" — место. Итак, имеем: "водяное место"…

Однако есть и другая версия названия: местный историк и краевед Алексей Дмитрюков (1795—1870) объяснял, что слово "Суджа" чаще упоминается в другой форме — "Суржа"; что похоже на украинское "суржик", то есть смесь ржи с пшеницей. Отсюда он делает допущение, что "Суджа" означает "смесь людей, пришедших из разных мест".

И если до последнего времени Суджа оставалась терра инкогнита для широкой общественности, так и Курск времен Киевской Руси был периферией политической жизни, хоть и превратился в предмет спора между Переяславским и Северским княжествами. И пока на московских болотах квакали жабы, далекая Курщина стала частью Чернигово-Северской земли, а затем удельным княжеством на границе с Диким Полем.

Карта Слободской Украины. Почти половина ее территории оказалась в составе Российской Федерации
Карта Слободской Украины. Почти половина ее территории оказалась в составе Российской Федерации

Дикое Поле – большая незаселенная территория в середине треугольника между Московским государством, Речью Посполитой и Запорожьем (впоследствии Гетманщиной) — во второй половине XVII века было захвачено московитами. Царь Алексей Михайлович пригласил украинцев из Правобережной Украины, находившейся под властью Речи Посполитой, переселяться в необозримые степи Дикого Поля.

Впоследствии на месте современной Суджи была построена крепость. Там и дислоцировалась сотня Сумского казачьего полка. Система укреплений в окружении болот, рек и лесов перекрывала прямой путь крымских орд на Москву. Городок находился на развилке военных и торговых путей, поэтому имел стратегическое и экономическое значение для Московии.

Со временем, особенно после ослабления Крымского ханства, а тем более после "присоединения" (на самом деле оккупации) в 1783 году этого некогда могущественного государства, которое имело широкую автономию и было зависимо от Османской империи, Суджа начинает приходить в упадок. В 1785 году город становится уездным центром…

Как тысячи украинцев-суджан стали русскими

Очень показательны данные переписи по Судже на Курщине от 1897 года. Так, во времена империи Романовых родным языком горожан был украинский ("малорусский") — на нем говорили 4546 человек (61,16%), на русском ("великорусском") — 2765 человек (37,2%), на еврейском (идиш) — 87 человек (1,17%), другие этносы составляли 35 человек (0,47%). Результаты всероссийской переписи населения 2020 года, то есть при путинском режиме, показали: количество горожан за 130 лет сократилось с 7433 человек до 5127 (на треть)! Россиян уже 4926 (96,08%), украинцев только 56 (1,09%), другие этносы – 145 (2,83%).

Кстати, в Курской губернии в целом украинцев было меньше, чем россиян (по родному языку): 22% против 75%. Однако в трех уездах – Грайворонском, Новооскольском и Путивльском большинство населения назвали родным украинский язык. А вот в Воронежской губернии соответственно 36% к 63%. Однако и там было несколько уездов, где украинцы составляли абсолютное большинство: так, в Острогожском – 90,3%, Богучарском – 81,8%, Бирюченском – 70,2%, Валуйском – 51,1%. Часть тех, кто назвал русский язык родным, к тому времени уже были русифицированы или сторонились своего этнического происхождения.

По переписи 1926 года уже в СССР в части Центрально-Черноземной области (большая часть Белгородщины, Воронежчины, и меньшая – Курщины и Брянщины) – с населением 2,2 млн человек, – украинцев было 1,412 млн человек (64,2%), а россиян всего 779 тысяч (35,4%); другие этносы – всего 9 тысяч (0,4%) (из книги "Географія українських і сумежних земель" под ред. Владимира Кубиевича, т. 1. "Загальна географія", К, "Обереги", 2005).

Фрагмент карты национальностей из книги География украинских и смежных земель под ред. Владимир Кубиевич. Т. 1 Общая география
Фрагмент карты национальностей из книги "Географія українських і сумежних земель" под ред. Владимир Кубиевич. Т. 1 "Загальна географія", (Факс. перевид., К, "Обереги", 2005)

Здесь интересным представляется вопрос, почему и когда "растворились" тысячи украинцев-суджан, которые стали русскими. Во-первых, русификация, достаточно мощная в царское время, продолжалась и при власти большевиков. Однако не сразу. Украинские школы, техникумы, печатные СМИ, имеющиеся в 1920-е годы в той части Российской Федерации, где проживало много украинцев (Кубань, Дальний Восток и Сибирь, Донщина, Центрально-Черноземная область, Поволжье), закрывали, а затем и уничтожали вместе с преподавательскими и творческими кадрами. Украинцы массово становились россиянами, подчеркивать свою национальность становилось опасным. На сегодняшний день ситуация еще ухудшилась из-за российско-украинской войны, которая продолжается с 2014 года.

И о чем сейчас бубнит путинская пропаганда: и украинской нации как таковой нет, и языка тоже. А вот только названия сел в юго-восточной части Курщины (Восточной Слобожанщине, украинском этническом и культурном крае): Кульбаки (казачье седло), Гоголевка, Гонтаревка, Горналь, Старая и Новая Сорочина, Приходьково, Шелеповка, Джуровка, Новомлынка, Козино, Казачья Локня, Шлях, Круглик, Олешня, Дарница, Трубеж (название реки, которая в Переяславе впадает в Днепр), Черкасское Поречное (есть рядом и Русское Поречное), а "черкассы" — самоназвание украинских казаков…

Колонизацию этой земли – восточной Черниговщины, северных Харьковщины и Луганщины современной Украины, части современных Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ – украинцы проводили в основном в XVII веке: во время Национальной революции под руководством гетмана Богдана Хмельницкого и в бурные времена Руины, а именно с 1651 по 1680 год. В 1764 году было пять полков, которые были административными единицами в составе Российской империи со значительными элементами автономии: Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский и Острогожский. Данные полки своими территориями буквально вклинивались в русскую этническую территорию и уже в советские времена оказались в пределах Российской Федерации. Где и происходил процесс деукраинизации.

Так выглядит карта Слободских казацких полков на 1764 год.
Так выглядит карта Слободских казацких полков на 1764 год

В 1765 году российское правительство ликвидировало остатки казацкого самоуправления в Слободской Украине — украинцы свою миссию по защите границ империи выполнили. Их уже использовали при замирении Крыма, Северного Кавказа, в русско-турецких войнах… Императрица Екатерина II 28 июля этого года подписала Манифест "Об основании в слободских полках приличного гражданского устройства и о пребывании канцелярии губернской и провинциальной". Были сформированы на основе казачьих полков регулярные части – гусарские полки.

Состоялся второй шаг по деукраинизации – первый растянулся во времени, и его проводили российские самодержцы Петр I и Анна Иоанновна. Некоторое ослабление давления на автономию слободских полков происходило во времена правления императрицы Елизаветы Петровны в 1741—1761 годах.

Одежда казацкой старшины начала XVIII века
Одежда казацкой старшины начала XVIII века

В 1797 году император России Павел I подписал указ об образовании Курской губернии. Суджа оказалась в ее пределах. Город был известен своими ремесленниками, особенно гончарными промыслами.

Суджа — столица УССР

Во время Первой мировой войны кайзеровские войска взяли (без боя) Суджу. В мае 1918 года город оказался в нейтральной зоне согласно решениям, принятым при подписании Берестейского мира. Уже после поражения Центральных государств и возвращения на родину германских и австро-венгерских войск эту "нейтральную зону" оккупируют большевистские войска и город почти на месяц (с 29 ноября по 27 декабря 1918 года) становится столицей самопровозглашенной, вроде т. н. "ДНР" и "ЛНР", Украинской социалистической советской республики.

Общая карта Украины, составленная М. Дячишином, 1918, США. Красной чертой обозначены границы украинских этнических земель
Общая карта Украины, составленная М. Дячишином, 1918, США. Красной чертой обозначены границы украинских этнических земель

Правительство советской Украины, которое возглавил российский большевик и великодержавный шовинист Юрий Пятаков, переехало из Курска в Суджу и ждало подходящего момента для вторжения в Украину, где уже было у власти правительство Украинской Народной республики (УНР). Именно 29 ноября этого года Пятаков обнародовал Манифест, в котором выступил против против свергнутого правительства гетмана Павла Скоропадского, так и против Директории УНР, захватившей в противостоянии с гетманцами власть в Киеве.

Во время гражданского противостояния на территории бывшей Российской империи Суджу неоднократно захватывали разновекторные силы: красными и белыми русскими, даже крестьянской армией Нестора Махно, лично посещавшего Суджу после стремительного рейда из Старобельска…

В декабре 1922 года, уже при создании СССР, город вышел из состава УССР и был передан Советской России. Во время Второй мировой войны Суджа с 18 октября 1941 года по 3 марта 1943 года находилась в немецкой оккупации. В настоящее время город является административным центром Суджанского района Курской области РФ.

Карта расселения украинцев (на 1937 год)
Карта расселения украинцев (на 1937 год)

Конечно, Украине не стоит идти по пути Путина и его приспешников, чтобы захватить свои этнические и исторические земли: ведь есть международные нормы, которые говорят о незыблемости признанных государствами границ. Нам чужого не нужно, однако у ВСУ главная задача – деоккупация Крыма, Луганщины, большей части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Это история лишь маленького украинского островка в большом российском океане. Про Зеленый, Серый и Желтый Клины, на которых селились украинцы, читайте в прошлых публикациях "Телеграфа".

Теги:
#Курская область #Суджа