Курскнаш. Кому должен принадлежать этнический украинский регион

1000 лет Курск был связан с Киевом и Украиной

В последние дни в новостях с российско-украинского фронта все чаще слышно о небольшом городе в Курской области РФ – Суджа . С начала августа в городе и его ближайших селах идут бои между Вооруженными силами Украины и армией России. В настоящее время город контролируют украинские подразделения.

Что означает слово "Суджа"

Устоявшегося мнения относительно названия этого города близ границы с Украиной нет. Наиболее вероятная гипотеза по поводу названия города и реки выглядит так: по-татарски "су" — вода, а "джа" — место. Итак, имеем: "водяное место"…

Однако есть и другая версия названия: местный историк и краевед Алексей Дмитрюков (1795—1870) объяснял, что слово "Суджа" чаще упоминается в другой форме — "Суржа"; что похоже на украинское "суржик", то есть смесь ржи с пшеницей. Отсюда он делает допущение, что "Суджа" означает "смесь людей, пришедших из разных мест".

И если до последнего времени Суджа оставалась терра инкогнита для широкой общественности, так и Курск времен Киевской Руси был периферией политической жизни, хоть и превратился в предмет спора между Переяславским и Северским княжествами. И пока на московских болотах квакали жабы, далекая Курщина стала частью Чернигово-Северской земли, а затем удельным княжеством на границе с Диким Полем.

Карта Слободской Украины. Почти половина ее территории оказалась в составе Российской Федерации

Дикое Поле – большая незаселенная территория в середине треугольника между Московским государством, Речью Посполитой и Запорожьем (впоследствии Гетманщиной) — во второй половине XVII века было захвачено московитами. Царь Алексей Михайлович пригласил украинцев из Правобережной Украины, находившейся под властью Речи Посполитой, переселяться в необозримые степи Дикого Поля.

Впоследствии на месте современной Суджи была построена крепость. Там и дислоцировалась сотня Сумского казачьего полка. Система укреплений в окружении болот, рек и лесов перекрывала прямой путь крымских орд на Москву. Городок находился на развилке военных и торговых путей, поэтому имел стратегическое и экономическое значение для Московии.

Со временем, особенно после ослабления Крымского ханства, а тем более после "присоединения" (на самом деле оккупации) в 1783 году этого некогда могущественного государства, которое имело широкую автономию и было зависимо от Османской империи, Суджа начинает приходить в упадок. В 1785 году город становится уездным центром…

Как тысячи украинцев-суджан стали русскими

Очень показательны данные переписи по Судже на Курщине от 1897 года. Так, во времена империи Романовых родным языком горожан был украинский ("малорусский") — на нем говорили 4546 человек (61,16%), на русском ("великорусском") — 2765 человек (37,2%), на еврейском (идиш) — 87 человек (1,17%), другие этносы составляли 35 человек (0,47%). Результаты всероссийской переписи населения 2020 года, то есть при путинском режиме, показали: количество горожан за 130 лет сократилось с 7433 человек до 5127 (на треть)! Россиян уже 4926 (96,08%), украинцев только 56 (1,09%), другие этносы – 145 (2,83%).

Кстати, в Курской губернии в целом украинцев было меньше, чем россиян (по родному языку): 22% против 75%. Однако в трех уездах – Грайворонском, Новооскольском и Путивльском большинство населения назвали родным украинский язык. А вот в Воронежской губернии соответственно 36% к 63%. Однако и там было несколько уездов, где украинцы составляли абсолютное большинство: так, в Острогожском – 90,3%, Богучарском – 81,8%, Бирюченском – 70,2%, Валуйском – 51,1%. Часть тех, кто назвал русский язык родным, к тому времени уже были русифицированы или сторонились своего этнического происхождения.

По переписи 1926 года уже в СССР в части Центрально-Черноземной области (большая часть Белгородщины, Воронежчины, и меньшая – Курщины и Брянщины) – с населением 2,2 млн человек, – украинцев было 1,412 млн человек (64,2%), а россиян всего 779 тысяч (35,4%); другие этносы – всего 9 тысяч (0,4%) (из книги "Географія українських і сумежних земель" под ред. Владимира Кубиевича, т. 1. "Загальна географія", К, "Обереги", 2005).

Фрагмент карты национальностей из книги "Географія українських і сумежних земель" под ред. Владимир Кубиевич. Т. 1 "Загальна географія", (Факс. перевид., К, "Обереги", 2005)

Здесь интересным представляется вопрос, почему и когда "растворились" тысячи украинцев-суджан, которые стали русскими. Во-первых, русификация, достаточно мощная в царское время, продолжалась и при власти большевиков. Однако не сразу. Украинские школы, техникумы, печатные СМИ, имеющиеся в 1920-е годы в той части Российской Федерации, где проживало много украинцев (Кубань, Дальний Восток и Сибирь, Донщина, Центрально-Черноземная область, Поволжье), закрывали, а затем и уничтожали вместе с преподавательскими и творческими кадрами. Украинцы массово становились россиянами, подчеркивать свою национальность становилось опасным. На сегодняшний день ситуация еще ухудшилась из-за российско-украинской войны, которая продолжается с 2014 года.

И о чем сейчас бубнит путинская пропаганда: и украинской нации как таковой нет, и языка тоже. А вот только названия сел в юго-восточной части Курщины (Восточной Слобожанщине, украинском этническом и культурном крае): Кульбаки (казачье седло), Гоголевка, Гонтаревка, Горналь, Старая и Новая Сорочина, Приходьково, Шелеповка, Джуровка, Новомлынка, Козино, Казачья Локня, Шлях, Круглик, Олешня, Дарница, Трубеж (название реки, которая в Переяславе впадает в Днепр), Черкасское Поречное (есть рядом и Русское Поречное), а "черкассы" — самоназвание украинских казаков…

Колонизацию этой земли – восточной Черниговщины, северных Харьковщины и Луганщины современной Украины, части современных Курской, Белгородской и Воронежской областей РФ – украинцы проводили в основном в XVII веке: во время Национальной революции под руководством гетмана Богдана Хмельницкого и в бурные времена Руины, а именно с 1651 по 1680 год. В 1764 году было пять полков, которые были административными единицами в составе Российской империи со значительными элементами автономии: Сумской, Ахтырский, Харьковский, Изюмский и Острогожский. Данные полки своими территориями буквально вклинивались в русскую этническую территорию и уже в советские времена оказались в пределах Российской Федерации. Где и происходил процесс деукраинизации.

Так выглядит карта Слободских казацких полков на 1764 год

В 1765 году российское правительство ликвидировало остатки казацкого самоуправления в Слободской Украине — украинцы свою миссию по защите границ империи выполнили. Их уже использовали при замирении Крыма, Северного Кавказа, в русско-турецких войнах… Императрица Екатерина II 28 июля этого года подписала Манифест "Об основании в слободских полках приличного гражданского устройства и о пребывании канцелярии губернской и провинциальной". Были сформированы на основе казачьих полков регулярные части – гусарские полки.

Состоялся второй шаг по деукраинизации – первый растянулся во времени, и его проводили российские самодержцы Петр I и Анна Иоанновна. Некоторое ослабление давления на автономию слободских полков происходило во времена правления императрицы Елизаветы Петровны в 1741—1761 годах.

Одежда казацкой старшины начала XVIII века

В 1797 году император России Павел I подписал указ об образовании Курской губернии. Суджа оказалась в ее пределах. Город был известен своими ремесленниками, особенно гончарными промыслами.

Суджа — столица УССР

Во время Первой мировой войны кайзеровские войска взяли (без боя) Суджу. В мае 1918 года город оказался в нейтральной зоне согласно решениям, принятым при подписании Берестейского мира. Уже после поражения Центральных государств и возвращения на родину германских и австро-венгерских войск эту "нейтральную зону" оккупируют большевистские войска и город почти на месяц (с 29 ноября по 27 декабря 1918 года) становится столицей самопровозглашенной, вроде т. н. "ДНР" и "ЛНР", Украинской социалистической советской республики.

Общая карта Украины, составленная М. Дячишином, 1918, США. Красной чертой обозначены границы украинских этнических земель

Правительство советской Украины, которое возглавил российский большевик и великодержавный шовинист Юрий Пятаков, переехало из Курска в Суджу и ждало подходящего момента для вторжения в Украину, где уже было у власти правительство Украинской Народной республики (УНР). Именно 29 ноября этого года Пятаков обнародовал Манифест, в котором выступил против против свергнутого правительства гетмана Павла Скоропадского, так и против Директории УНР, захватившей в противостоянии с гетманцами власть в Киеве.

Во время гражданского противостояния на территории бывшей Российской империи Суджу неоднократно захватывали разновекторные силы: красными и белыми русскими, даже крестьянской армией Нестора Махно, лично посещавшего Суджу после стремительного рейда из Старобельска…

В декабре 1922 года, уже при создании СССР, город вышел из состава УССР и был передан Советской России. Во время Второй мировой войны Суджа с 18 октября 1941 года по 3 марта 1943 года находилась в немецкой оккупации. В настоящее время город является административным центром Суджанского района Курской области РФ.

Карта расселения украинцев (на 1937 год)

Конечно, Украине не стоит идти по пути Путина и его приспешников, чтобы захватить свои этнические и исторические земли: ведь есть международные нормы, которые говорят о незыблемости признанных государствами границ. Нам чужого не нужно, однако у ВСУ главная задача – деоккупация Крыма, Луганщины, большей части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.