Украина без Крыма и не только. Литва попала в громкий скандал с картами в атласе мира

Посольство Украины принимает все необходимые меры

В Литве в одном из книжных магазинов продают атласы, отражающие неправильную карту Украины. На ней государство нарисовано без Крыма и временно оккупированных территорий.

Об этом сообщает посольство Украины в Литве. Отмечается, что вышеуказанные атласы можно приобрести в магазинах "Knygų pasaulis".

"Продажа такой продукции является не только нарушением основополагающих принципов международного права, но и способствует легитимизации преступной военной агрессии России против Украины, распространению дезинформации и введению в заблуждение потребителей. Это подрывает принципы территориальной целостности и суверенитета, которые являются руководящими для международного порядка и Республикой, а также демократической мировым сообществом", — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что принимают все необходимые меры по прекращению продажи атласов с неправильной картой Украины. А также пытаются предотвратить поставки других материалов, содержащих искаженную информацию о территориальной целостности суверенного государства.

"Мы выражаем искреннюю благодарность руководству Литовской Республики и гражданскому обществу за принципиальную четкую позицию и активные действия, направленные на борьбу с распространением дезинформации и российской пропаганды", — добавили в ведомстве.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в книжном кафе "Смысл" в Киеве разразился скандал из-за русского языка.