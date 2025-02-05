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Нереально нежные и вкусные кексики: их удобно брать с собой (видео)

Автор
Мария Дума
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Автор
Аппетитные кексы с ароматом тыквы
Аппетитные кексы с ароматом тыквы. Фото kondishop.com.ua

Рецепт ароматной выпечки к чаю

Аппетитная выпечка может быть и вкусной, и, в то же время, простой в исполнении. Мы рассказывали, как испечь ленивые сладкие круассаны. Теперь делимся рецептом нежных и вкусных кексиков, удобно брать с собой на перекус.

Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga. Особую текстуру и аромат этим кексам придает тыквенное пюре. Из приведенного количества ингредиентов следует 12 мягких кексиков.

Ингредиенты:

  • Тыквенное пюре – 200 г (отварная или запеченная тыква, взбитая в блендере)
  • Мука – 200 г
  • Сахар – 150 г
  • Растительное масло – 100 мл
  • Яйца – 2 шт.
  • Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
  • Сода – 0,5 ч. л.
  • Корица – 1 ч. л.
  • Мускатный орех – 0,5 ч. л.
  • Соль – щепотка

Способ приготовления:

  1. Прежде всего, разогрейте духовку до 180°C, чтобы она была горячей на момент выпечки. Форму для мафинов застелите одноразовыми бумажными формочками – так кексы будут нежными и дольше будут оставаться свежими.
  2. Для теста в большой миске смешайте сухие ингредиенты. Просейте туда муку и разрыхлитель, добавляем соду, корицу, мускатный орех и соль.
  3. Отдельно миксером взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте к ним растительное масло и тыквенное пюре. Перемешайте до однородности.
  4. Постепенно в жидкой смеси добавьте сухие ингредиенты. Перемешивая лопаткой или миксером (на низкой скорости), делаем гладкое тесто.
  5. Формы для кексов заполняем на две трети. Ставим в духовку и выпекаем 20-25 минут, пока мафины не станут упругими.

Кексики вкусны как горячими, так и холодными. А если у вас будет больше времени, можно даже приготовить зефир дома.

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#Рецепт #Тыква #Выпечка #Кексы