Нереально нежные и вкусные кексики: их удобно брать с собой (видео)

Рецепт ароматной выпечки к чаю

Аппетитная выпечка может быть и вкусной, и, в то же время, простой в исполнении. Мы рассказывали, как испечь ленивые сладкие круассаны. Теперь делимся рецептом нежных и вкусных кексиков, удобно брать с собой на перекус.

Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga. Особую текстуру и аромат этим кексам придает тыквенное пюре. Из приведенного количества ингредиентов следует 12 мягких кексиков.

Ингредиенты:

Тыквенное пюре – 200 г (отварная или запеченная тыква, взбитая в блендере)

Мука – 200 г

Сахар – 150 г

Растительное масло – 100 мл

Яйца – 2 шт.

Разрыхлитель – 1,5 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Корица – 1 ч. л.

Мускатный орех – 0,5 ч. л.

Соль – щепотка

Способ приготовления:

Прежде всего, разогрейте духовку до 180°C, чтобы она была горячей на момент выпечки. Форму для мафинов застелите одноразовыми бумажными формочками – так кексы будут нежными и дольше будут оставаться свежими. Для теста в большой миске смешайте сухие ингредиенты. Просейте туда муку и разрыхлитель, добавляем соду, корицу, мускатный орех и соль. Отдельно миксером взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте к ним растительное масло и тыквенное пюре. Перемешайте до однородности. Постепенно в жидкой смеси добавьте сухие ингредиенты. Перемешивая лопаткой или миксером (на низкой скорости), делаем гладкое тесто. Формы для кексов заполняем на две трети. Ставим в духовку и выпекаем 20-25 минут, пока мафины не станут упругими.

Кексики вкусны как горячими, так и холодными. А если у вас будет больше времени, можно даже приготовить зефир дома.