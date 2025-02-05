Нереально нежные и вкусные кексики: их удобно брать с собой (видео)
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Рецепт ароматной выпечки к чаю
Аппетитная выпечка может быть и вкусной, и, в то же время, простой в исполнении. Мы рассказывали, как испечь ленивые сладкие круассаны. Теперь делимся рецептом нежных и вкусных кексиков, удобно брать с собой на перекус.
Рецептом поделились в кулинарном блоге lyudakryanga. Особую текстуру и аромат этим кексам придает тыквенное пюре. Из приведенного количества ингредиентов следует 12 мягких кексиков.
Ингредиенты:
- Тыквенное пюре – 200 г (отварная или запеченная тыква, взбитая в блендере)
- Мука – 200 г
- Сахар – 150 г
- Растительное масло – 100 мл
- Яйца – 2 шт.
- Разрыхлитель – 1,5 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Корица – 1 ч. л.
- Мускатный орех – 0,5 ч. л.
- Соль – щепотка
Способ приготовления:
- Прежде всего, разогрейте духовку до 180°C, чтобы она была горячей на момент выпечки. Форму для мафинов застелите одноразовыми бумажными формочками – так кексы будут нежными и дольше будут оставаться свежими.
- Для теста в большой миске смешайте сухие ингредиенты. Просейте туда муку и разрыхлитель, добавляем соду, корицу, мускатный орех и соль.
- Отдельно миксером взбейте яйца с сахаром до пышной массы. Добавьте к ним растительное масло и тыквенное пюре. Перемешайте до однородности.
- Постепенно в жидкой смеси добавьте сухие ингредиенты. Перемешивая лопаткой или миксером (на низкой скорости), делаем гладкое тесто.
- Формы для кексов заполняем на две трети. Ставим в духовку и выпекаем 20-25 минут, пока мафины не станут упругими.
Кексики вкусны как горячими, так и холодными. А если у вас будет больше времени, можно даже приготовить зефир дома.