На разговор Путина с Зеленским поставили миллион долларов: насколько он вероятен (фото)

Вероятность контакта до конца 2026 года оценивают в 15%

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Объем торгов на прогнозе о разговоре президента Украины Владимира Зеленского и президента РФ Владимира Путина превысил миллион долларов. За последние сутки показатель вероятности значительно вырос.

На Polymarket общий объем торгов по поводу разговора двух лидеров составляет $1 055 144 (объем средств, поставленных участниками на все подрынки или даты этой темы с момента ее создания). За 24 часа оценка этой вероятности выросла на 5 процентных пунктов и сейчас составляет 15%. Что касается того, состоится ли это до 31 декабря, объем торгов составляет 229,6 тыс. долларов США.

Участники рынка оценивают вероятность переговоров до конца 2026 года в 15%

Что такое Polymarket и сколько можно получить

Polymarket – платформа рынков прогнозов, где участники покупают позиции на определенный исход события. В этом случае можно выбрать "Да" – Зеленский и Путин проведут переговоры в установленный срок, или "Нет" – этого не произойдет. Показатель вероятности отражает оценку участников рынка.

В приведенном расчете единица прогноза "Да" стоит 16 центов. Если вложить $100 и прогноз сбудется, интерфейс показывает выплату $625.

По прогнозу "Да" на $100 платформа показывает выплату $625 в случае его подтверждения

Противоположный прогноз стоит 86 центов. Если вложить $100 в "Нет", платформа показывает выплату $116,28.

Ставка $100 против разговора лидеров предполагает выплату $116,28 при правильном прогнозе

Какой разговор засчитают как переговоры

Рынок засчитает результат "Да", если Зеленский и Путин проведут переговоры до 31 декабря 2026 года, 23:59 по восточному времени США (ET). По правилам, достаточно личной встречи или устного общения по телефону или видеосвязи. Если контакта не будет, результатом станет "Нет".

Рынок открыли 30 января 2026 года. Результат определят на основе консенсуса, сформированного по достоверным сообщениям.

Что известно о реальности встречи или разговора

1 ноября помощник российского лидера Юрий Ушаков предположил, что Путин ответит на телефонный звонок Зеленского. Однако для переговоров Зеленский должен приехать в Москву. Украинский президент при этом неоднократно заявлял, что готов к личной встрече. Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин пояснил, что ключевые вопросы нужно обсуждать именно во время переговоров в таком формате.

28 октября сообщалось, что президент США Дональд Трамп заявил о скорой встрече Зеленского и Путина, но не уточнил ее дату и место.

Ранее "Телеграф" рассказывал, чтов первой половине ноября ожидается новый раунд переговоров технических групп США, Украины и России в Абу-Даби. Среди тем – прекращение ударов по энергетике, свободное судоходство, возвращение пленных и депортированных детей. Зеленский подчеркивал, что территориальные вопросы следует обсуждать на уровне лидеров государств.