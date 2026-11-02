Миллионы на ветер и "мертвые души": что не так с теплоснабжением в Одессе

Какие нарушения обнаружили на коммунальном предприятии и кто им руководил

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Финансовый аудит коммунального предприятия КП "Теплоснабжение города Одессы" выявил более 209 млн грн недополученных доходов, переплат и других финансовых потерь. Проверка охватила период с января 2023-го по июнь 2025 года – время работы как предыдущего директора Анны Поздняковой, так и Валерия Иванова, который сначала отвечал за финансы, а затем возглавил предприятие.

Журналисты "Телеграфа" выяснили, что государственные органы не проверяли кадровую ситуацию на предприятии, а Одесский областной ТЦК и СП отказался раскрыть количество забронированных работников.

На чем предприятие теряло миллионы

Самая крупная сумма – 73,2 млн грн недополученных доходов от реализации тепла. Потери связаны с заложенной в тариф разницей между ценой продажи и ценой приобретения энергии у АО "Одесская ТЭЦ". Еще 54,7 млн грн предприятие потеряло в виде возможной экономии электроэнергии: на сетевые насосы не установили частотные преобразователи.

Из-за отсутствия счетчиков стоков на котельных КП "ТМО" расчетно переплатило за водоотвод 33,7 млн грн. Слабая позиция в судах и просрочка оплаты перед ООО "Лайф Энерджи Групп" привели к 29,4 млн грн штрафов и пени.

Еще 17,6 млн грн составили долги, для взыскания которых руководство не вело претензионную работу и пропустило сроки исковой давности. В 2023–2024 годах предприятие также безосновательно переплатило 1,24 млн грн поставщику электроэнергии: наценку, уже включенную в цену, оплачивали повторно.

Потери по земельному налогу достигли 102,3 тыс. грн. В договорах аренды имущества должностные лица не предусматривали обязанность арендаторов возмещать этот платеж.

Результаты финансового аудита КП "ТМО" с 1 января 2023 года по 30 июня 2025 года

Расследование кадровых схем и ответы контролеров

Следователи Нацполиции установили, что хищение горючего и трудоустройство "бумажных" работников происходили в 2024-2026 годах. Этот период совпадает с работой Валерия Иванова : с ноября 2022 года он руководил финансами КП "ТМО", а с сентября 2024-го по январь 2026 года возглавлял предприятие, сменив Анну Позднякову.

Валерий Иванов

Южное межрегиональное управление Госслужбы по труду по запросу "Телеграфа" признало, что в течение 2024-2026 годов не проводило никаких проверок КП "ТМО". Инспекторы также не получали сведений о внутреннем приказе предприятия №281-К о дистанционной работе.

Ответ Южного межрегионального управления Госслужбы по труду

Одесский областной ТЦК и СП дважды отказал в предоставлении информации о количестве забронированных коммунальщиков. Полковник Александр Збрищак объяснил отказ тем, что эти сведения имеют ограниченный доступ и раскрывают мобилизационный потенциал региона.

Ответ Одесского областного ТЦК и СП

Требования ГАСУ и увольнения Иванова

По результатам аудита 23 декабря 2025 года ДАСУ предъявила руководству КП "ТМО" 14 обязательных требований. 5 января 2026 года аудиторы завершили ревизию Департамента городского хозяйства Одесского горсовета.

На следующий день, 6 января, исполняющий обязанности городского головы Одессы Игорь Коваль подписал распоряжение об увольнении Валерия Иванова с должности директора КП по собственному желанию. Датой увольнения определили 15 января.

Общий объем выявленных аудиторами финансовых потерь и неэффективных решений – 209,94 млн грн – сопоставим почти с двумя третями дефицита в 320 млн грн, которым нынешнее руководство объясняет угрозу срыва отопительного сезона. Этот дефицит составляет разницу между прогнозируемыми 750 млн грн расходов и 430 млн грн доходов.

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