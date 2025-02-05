Нереально ніжні та смачні кексики: їх зручно брати з собою (відео)
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Рецепт ароматної випічки до чаю
Апетитна випічка може бути і смачною, і, в той же час, простою у виконанні. Ми розповідали, як спекти ліниві солодкі круасани. Тепер ділимось рецептом ніжних та смачних кексиків, які зручно брати з собою на перекус.
Рецептом поділились у кулінарному блозі lyudakryanga. Особливої текстури і аромату цим кексам надає гарбузове пюре. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 12 м’яких кексиків.
Інгредієнти:
- Гарбузове пюре – 200 г (відварений або запечений гарбуз, збитий у блендері)
- Борошно – 200 г
- Цукор – 150 г
- Рослинна олія – 100 мл
- Яйця – 2 шт.
- Розпушувач – 1,5 ч. л.
- Сода – 0,5 ч. л.
- Кориця – 1 ч. л.
- Мускатний горіх – 0,5 ч. л.
- Сіль – дрібка
Спосіб приготування:
- Перш за все, розігрійте духовку до 180°C, щоб вона була гарячою на момент випікання. Форму для мафінів застеліть одноразовими паперовими формочками — так кекси будуть ніжними і довше будуть залишатися свіжими.
- Для тіста у великій мисці змішайте сухі інгредієнти. Просійте туди борошно та розпушувач, додаємо соду, корицю, мускатний горіх і сіль.
- Окремо міксером збийте яйця з цукром до пишної маси. Додайте до них рослинну олію та гарбузове пюре. Перемішайте до однорідності.
- Поступово до рідкої суміші додайте сухі інгредієнти. Перемішуючи лопаткою або міксером (на низькій швидкості), робимо гладеньке тісто.
- Форми для кексів заповнюємо на дві третини. Ставимо в духовку та випікаємо 20-25 хвилин, доки мафіни не стануть пружними.
Кексики смачні як гарячими, так і холодними. А якщо у вас буде більше часу, можна навіть приготувати вдома зефір.