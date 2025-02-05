Нереально ніжні та смачні кексики: їх зручно брати з собою (відео)

Рецепт ароматної випічки до чаю

Апетитна випічка може бути і смачною, і, в той же час, простою у виконанні. Ми розповідали, як спекти ліниві солодкі круасани. Тепер ділимось рецептом ніжних та смачних кексиків, які зручно брати з собою на перекус.

Рецептом поділились у кулінарному блозі lyudakryanga. Особливої текстури і аромату цим кексам надає гарбузове пюре. З наведеної кількості інгредієнтів виходить 12 м’яких кексиків.

Інгредієнти:

Гарбузове пюре – 200 г (відварений або запечений гарбуз, збитий у блендері)

Борошно – 200 г

Цукор – 150 г

Рослинна олія – 100 мл

Яйця – 2 шт.

Розпушувач – 1,5 ч. л.

Сода – 0,5 ч. л.

Кориця – 1 ч. л.

Мускатний горіх – 0,5 ч. л.

Сіль – дрібка

Спосіб приготування:

Перш за все, розігрійте духовку до 180°C, щоб вона була гарячою на момент випікання. Форму для мафінів застеліть одноразовими паперовими формочками — так кекси будуть ніжними і довше будуть залишатися свіжими. Для тіста у великій мисці змішайте сухі інгредієнти. Просійте туди борошно та розпушувач, додаємо соду, корицю, мускатний горіх і сіль. Окремо міксером збийте яйця з цукром до пишної маси. Додайте до них рослинну олію та гарбузове пюре. Перемішайте до однорідності. Поступово до рідкої суміші додайте сухі інгредієнти. Перемішуючи лопаткою або міксером (на низькій швидкості), робимо гладеньке тісто. Форми для кексів заповнюємо на дві третини. Ставимо в духовку та випікаємо 20-25 хвилин, доки мафіни не стануть пружними.

Кексики смачні як гарячими, так і холодними. А якщо у вас буде більше часу, можна навіть приготувати вдома зефір.