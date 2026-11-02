Деликатесы со скидкой более 100 грн: до конца акции в "АТБ" осталось два дня
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Колбасу "Салями Люкс" продают со скидкой 29%, что позволяет сэкономить около 118 грн на килограмме
В "АТБ" полукопченая колбаса "М’ясна історія" "Салямі Люкс" стоит 289,89 грн за килограмм.
До завершения акции осталось два дня – предложение действует до 3 ноября включительно, пишет "Телеграф".
Больше читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"
О скидках на мясные изделия в "АТБ" сообщает "Телеграф". Прежняя цена этой салями составляла примерно 408 грн за килограмм.
Товар продают в вакуумной упаковке. Стоимость конкретной покупки зависит от ее веса: указанная акционная цена относится к килограмму колбасы.
Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" относятся к "охотникам за уценкой". Сотрудник раскрыл правду.