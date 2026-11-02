Деликатесы со скидкой более 100 грн: до конца акции в "АТБ" осталось два дня

Колбасу "Салями Люкс" продают со скидкой 29%, что позволяет сэкономить около 118 грн на килограмме

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В "АТБ" полукопченая колбаса "М’ясна історія" "Салямі Люкс" стоит 289,89 грн за килограмм.

До завершения акции осталось два дня – предложение действует до 3 ноября включительно, пишет "Телеграф".

Больше читайте в материале: "Неделя скидок в "АТБ": цены на некоторые товары упали почти вдвое"

О скидках на мясные изделия в "АТБ" сообщает "Телеграф". Прежняя цена этой салями составляла примерно 408 грн за килограмм.

Товар продают в вакуумной упаковке. Стоимость конкретной покупки зависит от ее веса: указанная акционная цена относится к килограмму колбасы.

Акционная цена на "Салямі Люкс" в "АТБ" действует до 3 ноября включительно

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, как в "АТБ" относятся к "охотникам за уценкой". Сотрудник раскрыл правду.