Вместо мусора – праздничный декор: как повторно использовать коробки из-под яиц

Картон, краска и несколько мелких украшений помогут создать недорогой праздничный декор своими руками

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Картонные коробки из-под яиц можно использовать, чтобы сделать небольшую рождественскую елку для дома. Подобное повторное использование предлагают в Аргентине и подчеркивают – к поделке можно привлечь детей.

Идею повторного использования яичных коробок публикует Canal26. Количество необходимых материалов будет зависеть от желаемого размера елки и выбранного дизайна.

Что подготовить для картонной елки

Понадобятся

чистые и сухие картонные коробки из-под яиц

ножницы

клей или силикон для рукоделия

Также подготовьте зеленую акриловую краску, кисть и прочную картонную основу. Она поддержит конструкцию и поможет деревцу сохранять равновесие.

Картонные упаковки из-под яиц можно превратить в праздничную елку/Gemini

Для украшения подойдут небольшие звездочки, ленты, бусины и помпоны. Соберите все необходимое заранее – так будет легче определиться с видом елки. Подберите цвета и декоративные детали в соответствии с общим стилем.

Как вырезать и собрать деревце

Сначала разберите упаковку на части: вырежьте конусообразные выступы или небольшие ячейки для яиц. Из этих заготовок будут состоять ярусы елки. Если какая-то деталь не подходит по форме, подрежьте ее.

Выкладывайте вырезанные элементы от самых крупных к самым маленьким: внизу должна быть широкая часть, а наверху – заостренная верхушка. Придайте заготовкам нужную форму, чтобы после склеивания они образовали силуэт деревца.

Коробки из-под яиц можно превратить в праздничное украшение своими руками/ Gemini

Аккуратно склейте детали между собой, а елку закрепите на прочной картонной основе. Прежде чем красить, дождитесь, пока клей полностью высохнет. Не украшайте еще влажную конструкцию: сначала соберите ее, а затем декорируйте.

Чем украсить и как не деформировать картон

Покрасьте деревце в зеленый цвет и дайте краске высохнуть. Затем добавьте ленты, помпоны, цветные точки или звездочку на верхушку. Готовую елку поставьте на стол, полку или письменный стол. Из нескольких поделок разного размера можно составить небольшую праздничную композицию.

Из картонных коробок для яиц можно сделать праздничную елку вместе с детьми Источник: Телеграф

Как сообщал "Телеграф", картонные коробки из-под яиц можно повторно использовать дома: в них проращивают семена, хранят мелкие вещи или делают растопку.