Счастливицы от рождения: женщинам с этими именами всегда везет

Эти имена дарят своим обладательницам настоящее счастье.

Имя – это не просто набор звуков, а код, который может влиять на судьбу. Считается, что некоторые женские имена как магниты – притягивают счастье, успех и гармонию.

"Телеграф" расскажет о пяти именах, владелицы которых имеют особую энергетику. Считается, что женщины с этими именами легче достигают жизненной гармонии.

Вероника – имя имеет латинские корни и происходит от Veronica, которые в свою очередь являются видоизмененным вариантом древнегреческого имени Pherenike: phero – "нести" и nike – "победа". "Приносящая победу" — именно так переводится это имя.

Вероники обычно обладают сильной положительной энергетикой, что помогает им преодолевать любые трудности. Неудачи обходят их стороной, а препятствия как бы исчезают сами собой. Секрет их счастья – в умении видеть мир в ярких цветах.

Александра – имеет древнегреческие корни и происходит от имени Alexandros, состоящее из двух частей: alexein – "защищать" и andros – "человек". Итак, имя означает "защищающая людей".

Значение имени отражается и в сильном характере его обладательниц, ведь Александры всегда достигают поставленных целей. Трудности не являются для них препятствиями, но женщины с этим именем знают, что успех достается только тем, кто готов за него сражаться. Именно эта настойчивость и внутренняя сила делает Александр счастливыми и самодостаточными.

Надежда имеет славянское происхождение и является частью традиционной для украинской культуры триады: Веры, Надежды и Любви. Это имя символизирует оптимизм, силу духа и уверенность в будущем.

Имя говорит само за себя – Надежды всегда верят в лучшее и даже в самых сложных жизненных ситуациях способны найти в себе силу мыслить положительно. Именно их оптимизм и вера в лучшее помогают этим женщинам преодолевать жизненные преграды и притягивать к себе благоприятные события. Вера в хорошую сторону мира и собственные силы привлекают в жизнь Надежды благополучие и радость.

Карина имеет два вероятных происхождения: латинское, согласно которому означает "милая", "мягкая", "благородная" и скандинавское, в котором это имя является формой древнегерманского Katharina, что означает "чистая".

По жизни Карины энергичные, целеустремленные и харизматические женщины, не боящиеся перемен. Женщины с этим именем обычно ищут приключения и стремятся достичь своих целей. А с возрастом они обретают внутреннюю гармонию, которая и приносит им подлинное счастье. Вместе с тем Карины любят экспериментировать и искать себя в разных сферах жизни. Их характер – любознательный, харизматичный и неугомонный.

София – происходит от древнегреческого слова sophia, что означает "мудрость". В православной традиции это имя так же символизирует божественную мудрость, знание и гармонию.

Софии носят аналитический склад ума, хорошо развитую интуицию и спокойный, уравновешенный характер. Типичным для них умением является принимать правильные решения, которые ведут их к гармоничной и счастливой жизни. Они открыты, доброжелательны и всегда окружены надежными друзьями.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, какие мужские и женские имена обычно притягивают к себе деньги и состоятельность.