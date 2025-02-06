Карма настигла в 33 года: как убили нардепа-предателя Алексея Ковалева и где похоронен коллаборант

На бывшего нардепа "Слуги народа" покушались дважды

После начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году проблема коллаборационизма приобрела особую остроту. Многие украинские чиновники без зазрения совести перешли на сторону российских захватчиков, однако спустя время некоторых из них все же догнала карма. Вспомнить хотя бы Кирилла Стремоусова, авто которого расстреляли возле Новой Каховки в 2022 году, или Алексея Ковалева, которого нашли мертвым в собственном доме на той же Херсонщине.

Будущий предатель Украины родился 19 января 1989 года в Голой Пристани. Окончил Одесскую юридическую академию, после чего работал юристом на сельскохозяйственном предприятии, был директором ЧП "ЛК-АГРО".

В 2019 году Алексей Ковалев был избран народным депутатом Украины от партии "Слуга народа" по 186-му избирательному округу Херсонской области. После начала российского вторжения в Украину нардеп перешел на сторону оккупантов и был назначен заместителем председателя оккупационной администрации Херсонской области по сельскому хозяйству.

В июле 2022 года Ковалеву было предъявлено подозрение в государственной измене, и суд наложил арест на его имущество. В конце июня его автомобиль был взорван партизанами, однако тогда коллаборант отделался госпитализацией.

Как умер коллаборант Алексей Ковалев

28 августа 2022 года был найден мертвым вместе со своей 38-летней сожительницей Светланой в собственном доме в родной Голой Пристани: перебежчика застрелили в голову из его собственного помпового ружья, а женщина получила удал ножом в шею. Основные версии произошедшего — деятельность украинских диверсантов или криминальные разборки.

7 октября 2022 года российский диктатор Путин наградил предателя орденом "мужества" посмертно. В январе 2023 года ВРУ официально прекратила депутатские полномочия Ковалева.

Где похоронен предатель Ковалев и как выглядит могила

30 августа 2022 Алексей Ковалев был похоронен в родном городе Голая Пристань в Херсонской области. "Так будет с каждым коллаборантом Украины!", — написал Антон Геращенко, поделившись фото захоронения бывшего нардепа. Есть ли на месте сейчас памятник предателю Украины — неизвестно.

Напомним, что 3 февраля мог бы отпраздновать свой 51-й день рождения Игорь Пелых. "Телеграф" писал, как выглядит могила шоумена и как он погиб.