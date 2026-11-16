Крысы устроили "пир" в курятнике? Вот что хозяевам нужно немедленно убрать

Грызунов привлекает еда, а одних резких запахов для борьбы с ними недостаточно

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Содержание кур требует не только ухода за птицей, но и защиты курятника от мышей и крыс. Грызунов привлекают остатки корма и тепло в помещении.

Университет штата Юта рекомендует защищенные от грызунов контейнеры: дерево они прогрызают легче, чем пластик, а пластик – легче, чем металл. Для хранения запасов подойдет прочный металлический бак или ведро без отверстий, с крышкой, которая плотно прилегает по всему краю.

Утром возвращайте кормушки на место, чтобы птица имела доступ к еде в течение дня. Убирайте их после того, как куры завершили вечернее кормление и уселись на насесты: в темноте они спят и не едят. Переносную кормушку на ночь ставьте туда, куда крысы не доберутся.

Металлический бак с плотно прилегающей крышкой защищает запас корма от грызунов Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

Программа борьбы с вредителями Калифорнийского университета советует каждый вечер собирать рассыпанное зерно и не оставлять яйца в курятнике до утра – они тоже служат пищей для грызунов. Подметайте под кормушками и возле места хранения запасов: закрытая емкость не поможет, если вокруг нее лежит корм.

Одновременно заделайте щели и отверстия прочными материалами, в частности металлическими заплатами или мелкой металлической сеткой. Двери и люки должны плотно закрываться. Обычная сетка для кур с крупными ячейками пропускает мелких грызунов.

Каждый вечер убирайте зерно, а отверстия в курятнике закрывайте металлическими заплатами Источник: Сгенерировано ИИ ("Телеграф")

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