Крысы устроили "пир" в курятнике? Вот что хозяевам нужно немедленно убрать
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Грызунов привлекает еда, а одних резких запахов для борьбы с ними недостаточно
Содержание кур требует не только ухода за птицей, но и защиты курятника от мышей и крыс. Грызунов привлекают остатки корма и тепло в помещении.
Университет штата Юта рекомендует защищенные от грызунов контейнеры: дерево они прогрызают легче, чем пластик, а пластик – легче, чем металл. Для хранения запасов подойдет прочный металлический бак или ведро без отверстий, с крышкой, которая плотно прилегает по всему краю.
Утром возвращайте кормушки на место, чтобы птица имела доступ к еде в течение дня. Убирайте их после того, как куры завершили вечернее кормление и уселись на насесты: в темноте они спят и не едят. Переносную кормушку на ночь ставьте туда, куда крысы не доберутся.
Программа борьбы с вредителями Калифорнийского университета советует каждый вечер собирать рассыпанное зерно и не оставлять яйца в курятнике до утра – они тоже служат пищей для грызунов. Подметайте под кормушками и возле места хранения запасов: закрытая емкость не поможет, если вокруг нее лежит корм.
Одновременно заделайте щели и отверстия прочными материалами, в частности металлическими заплатами или мелкой металлической сеткой. Двери и люки должны плотно закрываться. Обычная сетка для кур с крупными ячейками пропускает мелких грызунов.
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