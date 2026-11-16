Бабушкин уют – новая роскошь: этот забытый декор вернулся в моду
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Дизайнеры советуют сочетать ручную работу с деревом, камнем и современной мебелью
Вышитые подушки, кружевные салфетки и текстиль с оборками вернулись в моду. В осенних интерьерах снова ценят вещи с заметными стежками, фактурой и личной историей.
Vogue называет народные мотивы и традиционные ремесла среди осенних тенденций для дома, в которые стоит инвестировать. Среди рекомендаций – не только антиквариат.
Рекомендации Vogue по роскошным вещам для дома
Настоящая редкость стоит весьма недешево. Среди рекомендаций Vogue – прямоугольная подушка с французской шерстяной вышивкой XIX века эпохи Наполеона III и французский жаккард. Ее цена составляет £645 – более 38,8 тысячи грн. Но не обязательно выкладывать такие суммы.
Среди рекомендаций Vogue есть и более простые варианты, похожие на те, которые можно найти в домах бабушек. Например, цветочный чехол на подушку West Elm из коллекции Эммы Чемберлен примерно за 3 тысячи грн. Небольшие вышитые букеты с розовыми, красными, белыми и голубыми цветами напоминают старомодные подушки.
Почему не обязательно покупать новое
Одно из направлений, на которое обращает внимание Vogue, – современный фолк. Люди хотят предметы, в которых чувствуется рука мастера.
Для такого обновления не обязательно покупать все заново. Дизайнер интерьеров Никола Хардинг советует ремонтировать вещи, износившиеся от ежедневного использования: например, закрывать поврежденные места на креслах или коврах винтажной тканью.
Оборки – еще один способ добавить уюта
Чтобы сделать пространство комфортнее, Vogue рекомендует постельное белье с оборками, ажурное шитье, салфетки и скатерти с кружевом и вышивкой.
Главный принцип сочетания – баланс. Рекомендуют дополнять такой текстиль деревом, камнем или состаренной латунью.
Как сообщал "Телеграф", важно знать меру. Например, винтажные хрустальные вазы и конфетницы сочетают с современной посудой, выбирая отдельные выразительные предметы вместо целого сервиза. Цветочные обои также возвращаются в современные интерьеры: дизайнеры предлагают крупные бутоны, винтажные растения и узоры, похожие на старинную роспись.