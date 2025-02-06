Карма спіткала у 33 роки: як убили нардепа-зрадника Олексія Ковальова і де поховано колаборанта

На колишнього нардепа "Слуги народу" вчинили замах двічі

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році проблема колабораціонізму набула особливої гостроти. Багато українських чиновників без сорому та совісті перейшли на бік російських загарбників, однак через деякий час декого все ж таки наздогнала карма. Згадати хоча б Кирила Стремоусова, авто якого розстріляли біля Нової Каховки 2022 року, чи Олексія Ковальова, якого знайшли мертвим у власному будинку на тій же Херсонщині.

Майбутній зрадник України народився 19 січня 1989 року у Голій Пристані. Закінчив Одеську юридичну академію, після чого працював юристом на сільськогосподарському підприємстві, був директором ПП "ЛК-АГРО".

У 2019 році Олексія Ковальова було обрано народним депутатом України від партії "Слуга народу" по 186-му виборчому округу Херсонської області. Після початку російського вторгнення в Україну нардеп перейшов на бік окупантів та був призначений заступником голови окупаційної адміністрації Херсонської області з сільського господарства.

У липні 2022 року Ковальову було пред’явлено підозру у державній зраді, і суд наклав арешт на його майно. Наприкінці червня його автомобіль був підірваний партизанами, проте тоді колаборант відбувся госпіталізацією.

Як помер колаборант Олексій Ковальов

28 серпня 2022 року був знайдений мертвим разом зі своєю 38-річною співмешканкою Світланою у власному будинку у рідній Голій Пристані: перебіжчика застрелили в голову з його власної помпової рушниці, а жінка отримала удав ножем у шию. Основні версії події — діяльність українських диверсантів або кримінальні розборки.

7 жовтня 2022 року російський диктатор Путін нагородив зрадника орденом "мужності" посмертно. У січні 2023 року ВРУ офіційно припинила депутатські повноваження Ковальова.

Де поховано зрадника Ковальова і як виглядає могила

30 серпня 2022 року Олексія Ковальова було поховано у рідному місті Гола Пристань у Херсонській області. "Так буде з кожним колаборантом України!", — написав Антон Геращенко, поділившись фото поховання колишнього нардепа. Чи є на місці зараз пам’ятник зраднику України – невідомо.

Нагадаємо, що 3 лютого міг би відсвяткувати свій 51-й день народження Ігор Пелих. "Телеграф" писав, як виглядає могила шоумена та як він загинув.