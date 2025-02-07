Праздник 7 февраля: что нельзя делать сегодня, если не хотите столкнуться с нищетой

Узнайте, что делали наши предки сегодня в поминальный день

В эту морозную и снежную пятницу, 7 февраля, православные верующие и греко-католики вспоминают преподобного Партения, епископа Лампсакийского. До перехода христиан на новоюлианский календарь святого чтили 20 февраля.

Партений жил в IV веке в городе Милет, расположенном в Малой Азии. Он был сыном диакона Христодула и с раннего возраста проявлял дар чудотворения и исцеления больных. Со временем Партения посвятили в священники, а позже он занял пост епископа города Лампсак.

Святой прославился множеством чудес, самым великим из которых стало воскрешение юноши, погибшего под колесами телеги, нагруженной каменными плитами во время строительства храма. Партений скончался в 360 году, а его мощи стали источником исцеления для многих страждущих.

Традиции и приметы 7 февраля

В народе этот день считался поминальным. Наши предки 7 февраля выпекали пироги с луком и раздавали их нуждающимся. Несколько пирогов обязательно оставляли за порогом в знак "угощения" для усопших родственников. Также было принято посещать церковь, возносить молитвы за умерших и навещать их могилы.

Фото: freepik

Синие облака плывут — к теплу.

Собаки катаются по снегу — к ночному бурану.

Красный закат — к порывистым и холодным ветрам.

Что нельзя делать 7 февраля

Носить одежду зеленого цвета — к неприятностям.

Жадничать — можно столкнуться с нищетой.

Кушать одному — можно весь год провести в одиночестве.

Праздники и события 7 февраля

День массажиста в Украине

День рождения огнетушителя

День числа Эйлера ("e" Day)

День "Подарите детям улыбку"

День отправки открыток друзьям

День полетов на луну (мыслимых и немыслимых)

У кого именины 7 февраля

Сегодня именины празднуют Партений, Лука, Петр, Георгий, Егор, Юрий.

Напомним, что в последнем зимнем месяце выпадает множество государственных праздников. Ранее "Телеграф" публиковал календарь значимых событий и выходных на февраль 2025 года.