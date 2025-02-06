Сильные морозы не отступают? Какой погоды ждать 7 февраля в пяти крупнейших городах

Солнечной погоды можно не ждать

В Украине в течение первой половины февраля будет держаться холодная зимняя погода с морозами и снегом. Не исключением станет и пятница, 7 февраля, ведь в пяти крупнейших городах мороз достигнет отметки -7 градусов.

Об этом свидетельствуют данные портала meteo.gov.ua. Отмечается, что сильные снегопады в течение суток не планируются, а вот морозы будут.

Погода в Киеве

В столице Украины 7 февраля прогнозируется немалый мороз, ведь столбик термометра будет колебаться от -5 градусов ночью до -1 градуса днем. Сильный снегопад на этот день синоптики не прогнозируют, но и солнечной погоды не будет. Местами может быть достаточно ветрено, потому что после обеда скорость движения ветра возрастет до 6 м/с.

Погода во Львове

На западе страны ночью мороз может достичь отметки в -7 градусов, а днем — до -1 градуса. Синоптики и здесь не прогнозируют снежную погоду, но днем может быть солнечно. Однако к вечеру небо снова затянут тучи. После обеда львовян предупреждают о шквальном ветре, достигающем отметки в 11 м/с.

Погода в Харькове

В пятницу, 7 февраля, харьковчан ожидает стабильно морозный день. Ночью столбик термометра опустится ниже –6 градусов, а днем не поднимется выше –4 градусов. Снежной или солнечной погоды можно не ждать, ведь в течение дня небо будет затянуто облаками. Сила ветра будет достигать 8-9 м/с.

Погода в Днепре

В Днепре 7 февраля также будет достаточно холодно, ведь в течение дня столбик термометра будет колебаться от -5 до -3 градусов. Значительные осадки синоптики не прогнозируют, как и солнечной погоды тоже. Сила ветра местами будет достигать 10 м/с.

Погода в Одессе

На юге страны также ожидаются морозы 7 февраля, но не столь сильные. В течение суток столбик термометра будет показывать от -2 до 0 градусов. Солнечной или снежной погоды синоптики не прогнозируют, а вот шквальный ветер будет достигать 7 м/с.

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда настоящая зимняя погода отступит и надолго ли снег задержится в Украине.