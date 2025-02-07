Его называли отцом советской транспортной авиации: где в Киеве похоронен Антонов и как выглядит его могила

Под его руководством был разработан самый большой грузовой самолет в мире

В этот день, 7 февраля 1906 года, родился украинский авиаконструктор Олег Константинович Антонов. Он создал 52 планера и 22 самолета, включая самые большие серийные грузовые самолеты в мире, включая Ан-225 "Мрия", который россияне уничтожили в 2022 году возле Гостомеля.

Разработчик с детства увлекался авиацией: мечтал строить самолеты и уже в школьные годы занимался проектированием планеров. "Телеграф" рассказывает, что известно про Олега Антонова, где похоронен выдающийся авиаконструктор в Киеве и как сейчас выглядит его могила.

Родился в России, но полюбил Киев

Олег Антонов родился в селе Троицы Орловской губернии (ныне Тульская область, РФ). В 1924 году он поступил в Ленинградский политехнический институт, где изучал авиационное дело. Еще во время учебы активно участвовал в конструировании планеров и входил в Московское общество авиации и воздухоплавания.

Олег Антонов в молодости

Антонов работал в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ) и в 1930-х годах стал главным конструктором завода планеров. В этот период он спроектировал многочисленные планеры, включая серийные модели для учебных и спортивных целей. Во время войны Антонов работал в авиационной промышленности, разрабатывал планеры для транспортировки военных грузов.

В 1952 году Антонов переехал в Киев, где основал конструкторское бюро. Так началась "киевская эпоха" талантливого конструктора. Столичный завод "Антонов" остается одним из крупнейших и самых успешных предприятий Украины. Именно здесь он разработал почти все свои самолеты, включая легендарные супертяжеловозы "Антей", "Руслан", Ан-225 "Мрия" — они принесли ему мировую славу.

Антонов был не только инженером, но и любителем искусства и литературы, писал статьи и книги по авиации. Известно, что в ноябре 1965 года авиаконструктор подписал открытое письмо в ЦК КПСС (известное как письмо 78-ми), выражающее протест против политических репрессий в отношении творческой интеллигенции УССР и дискриминации украинской литературы.

Олег Антонов был женат трижды, отец четверых детей. Скончался выдающийся авиаконструктор 4 апреля 1984 года в Киеве в возрасте 78 лет. По одной из версий, погиб в результате жестокого избиения сотрудниками милиции.

Где похоронен Олег Антонов и как выглядит могила

Олег Константинович Антонов похоронен на Байковом кладбище, участок №7. Надгробие создателя самолетов выполнено в форме авиакрыла.

В сентябре 2024 года стало известно, что предприятие "Антонов" прекратило все срочные работы по возобновлению крупнейшего в мире самолета Ан-225 "Мрия".