Його називали батьком радянської транспортної авіації: де в Києві поховано Антонова і як виглядає його могила

Під його керівництвом було розроблено найбільший вантажний літак у світі

Цього дня, 7 лютого 1906 року, народився український авіаконструктор Олег Костянтинович Антонов. Він створив 52 планери та 22 літаки, включаючи найбільші серійні вантажні літаки у світі, в тому числі Ан-225 "Мрія", який росіяни знищили у 2022 році біля Гостомелю.

Розробник із дитинства захоплювався авіацією: мріяв будувати літаки і вже у шкільні роки займався проєктуванням планерів. "Телеграф" розповідає, що відомо про Олега Антонова, де похований видатний авіаконструктор у Києві та як зараз виглядає його могила.

Народився в Росії, але полюбив Київ

Олег Антонов народився у селі Трійці Орловської губернії (нині Тульська область, РФ). У 1924 році він вступив до Ленінградського політехнічного інституту, де вивчав авіаційну справу. Ще під час навчання брав активну участь у конструюванні планерів і входив до Московського товариства авіації та повітроплавання.

Олег Антонов у молодості

Антонов працював у Центральному аерогідродинамічному інституті (ЦАГІ) і у 1930-х роках став головним конструктором заводу планерів. У цей період він спроєктував численні планери, включаючи серійні моделі для навчальних та спортивних цілей. Під час війни Антонов працював у авіаційній промисловості, розробляв планери для транспортування військових вантажів.

1952 року Антонов переїхав до Києва, де заснував конструкторське бюро. Так розпочалася "київська епоха" талановитого конструктора. Столичний завод "Антонов" залишається одним із найбільших та найуспішніших підприємств України. Саме тут він розробив майже всі свої літаки, включаючи легендарні суперважковози "Антей", "Руслан", Ан-225 "Мрія" — вони принесли йому світову славу.

Антонов був не тільки інженером, а й любителем мистецтва та літератури, писав статті та книги з авіації. Відомо, що у листопаді 1965 року авіаконструктор підписав відкритий лист до ЦК КПРС (відомий як лист 78-ми), який виражав протест проти політичних репресій щодо творчої інтелігенції УРСР та дискримінації української літератури.

Олег Антонов був одружений тричі, батько чотирьох дітей. Помер видатний авіаконструктор 4 квітня 1984 року у Києві у віці 78 років. За однією з версій, загинув внаслідок жорстокого побиття працівниками міліції.

Де поховано Олега Антонова і як виглядає могила

Олега Костянтиновича Антонова поховано на Байковому цвинтарі, дільниця №7. Надгробок творця літаків виконано у формі авіакрила.

У вересні 2024 року стало відомо, що підприємство "Антонов" припинило всі термінові роботи відновлення найбільшого у світі літака Ан-225 "Мрія".