"Сто сражений – сто поражений": как Россия бездарно проиграла "маленькую победоносную войну"

Империя Романовых так и не оправилась после сокрушительного удара и очень скоро закончила свое существование

В ночь с 8 на 9 февраля (27—28 января) 1904 года отряд японского императорского флота без объявления войны атаковал российскую эскадру, беззаботно стоявшую на внешнем рейде крепости Порт-Артур (по-китайски — Люйшунькоу), которую вместе с Квантунским полуостровом Россия арендовала у Китайской империи. Так началась кровопролитная русско-японская война 1904—1905 годов, которая показала абсолютную трухлявость государственного механизма империи Романовых, став предвестником Первой русской революции (1905—1907) и будущей трагичной судьбы всего государства.

Эта война началась без объявления, однако японцы последние годы перед ее началом недвусмысленно пытались достичь компромисса в вопросе перераспределения сфер влияния в Восточноазиатском регионе. Для токийского правительства, недовольного распределением территориальных трофеев странами Запада до и после Боксерского восстания 1899—1901 годов в Китае, крайне необходимо было закрепиться в Маньчжурии для продолжения давления на династию Цин. Однако там уже фактически хозяйничали россияне. Главным гарантом безопасности этого государства, практически уже ставшего полуколонией, оставалась именно Россия.

Предыстория того, как крепость Люйшунькоу стала Порт-Артуром, весьма интересна и демонстрирует во всей красе коварство этих самых "гарантов" – российских империалистов. В декабре 1897 года мощная эскадра неожиданно вошла на рейд Люйшунькоу и под прикрытием сотен орудий, а также просто с использованием банальной взятки китайским генералам вынудила буквально в течение суток ретироваться 20-тысячный гарнизон, который оставил всю артиллерию.

Против этой затеи выступал глава правительства Сергей Витте, который подчеркивал, что Россия обязалась защищать Китай от посягательств Японии. Однако Николай II дал коварный приказ захватить крепость. В следующем году была подписана российско-китайская конвенция, согласно которой империя арендовала крепость и весь Квантунский (Ляодунский) полуостров на 25 лет; кроме того, россияне получили право построить железную дорогу в город Далянь (КВЖД). И снова Петербург, не стесняясь, обещал Пекину военно-политическую помощь…

Несмотря на то, что на европейском континенте Россия, Франция и Великобритания уже готовили союзнический договор, получивший в 1907 году название Антанта и направленный против кайзеровской Германии и ее союзника Австро-Венгрии, в Азии лондонское правительство поддерживало японцев. Они были противовесом растущим аппетитам россиян в этом регионе. И за последние десятилетия XIX века именно японцы добились немалых успехов в модернизации промышленности, революционном переоснащении армии и флота. После революции Мэйдзи в 1868 году и перехода к прямому правлению императоров, завершилась эпоха самоизоляции еще феодального государства. Япония стала на путь стремительных политических и военных реформ с использованием западных технологий.

Японская карикатура, посвященная русско-японской войне

Японцы внимательно присматривались к своему главному сопернику в Восточной Азии и наконец увидели, что россияне часто блефуют и за хорошей вывеской скрывается государство, находящееся в перманентном кризисе. Так что токийское правительство стало понемногу давить, мягко требуя консультаций, однако в Петербурге даже не обращали внимания на эти шаги. А в российской печати началась грязная антияпонская кампания, имевшая пренебрежительный подтекст, с использованием унизительных, расистских по существу карикатур.

"Добрый совет пока не поздно". Российская карикатура, 1904 год

Сам Николай II называл японцев не иначе как "макаки". Откуда эта нелюбовь? Мои деды, высшие офицеры советской армии, когда шла речь о каком-то неприятном моменте в жизни, часто использовали фразу "японский городовой". Она стала крылатой после публикации в одной российской газете весной 1891 года. Еще наследник престола, великий князь Николай Александрович во время путешествия в Японию в городке Оцу получил удар саблей в ножнах от военного или полицейского. Цесаревич отделался легким испугом и едва заметным шрамом. Вот в газете и написали: "Японский городовой, вместо того, чтобы обеспечивать безопасность людей, бросается на человека с саблей только за то, что тот слишком громко смеется!"

"Посидим у моря, подождем погоды!" Российская карикатура, 1904 год

Не дождавшись ответа от российских чиновников, 24 января (6 февраля) 1904 года Японская империя объявила о разрыве дипломатических отношений с Российской империей. Интересно, что даже этот недвусмысленный шаг не заставил Николая II привести российскую армию и флот в боевую готовность. Насколько же он был самоуверенным и недальновидным человеком! Царь готовил своими руками государству, себе и родным трагический финал после Февральской революции и большевистского переворота 1917 года!

Первым звоночком стала Русская революция 1905—1907 годов. Она началась уже в январе 1905 года после расстрела мирной демонстрации, во время которой были убиты более тысячи человек, ранены более двух тысяч. Это трагическое событие получило название "Кровавое воскресенье". Революционная ситуация в империи была вызвана и целой серией громких поражений во время войны на Дальнем Востоке.

"Кровавое воскресенье". Художник Войцех Коссак, после 1905 года

Первая атака японских кораблей на российскую эскадру в Порт-Артуре сразу обнаружила абсолютную неготовность командования к отпору врагу (чем-то это напоминало знаменитую атаку японцев на американскую военно-морскую базу в Перл-Харборе в декабре 1941 года). Торпедные катера японцев серьезно повредили два линкора и крейсер; вблизи порта Чемульпо (современный Инчхон) 9 февраля 1904 года состоялось морское сражение между японской эскадрой (шесть крейсеров и восемь миноносцев с морским десантом) и российским крейсером "Варяг" и канонерской лодкой "Кореец", которые пытались прорваться к Порт-Артуру — получив значительные повреждения, эти российские корабли вернулись в порт и были уничтожены командой, которая не хотела сдаваться…

Японцы высадили на берегу десант и уже 21 февраля захватили Пхеньян, а в июле вышли на корейско-китайскую границу, начав боевые действия на Квантунском полуострове, находившимся под российским протекторатом. 1 июня 1904 года японцы захватили порт Дальний (Далянь) и таким образом российские войска были заблокированы на этом полуострове. Вскоре началась осада Порт-Артура.

Защитники крепости героически отражали все атаки, но оказались практически в безнадежном положении. 15 декабря 1904 года при обстреле погиб украинец по происхождению, талантливый командующий сухопутными силами Порт-Артура, генерал-лейтенант Роман Кондратенко. 20 декабря 1904 года (2 января 1905 года по новому стилю) командующий Квантунским укрепленным районом и комендант крепости Анатолий Стессель объявил приказ о капитуляции.

Главной проблемой русских в этой войне была удаленность театра боевых действий: переброска в Маньчжурию любой воинской части занимала от месяца до двух. Но даже эта проблема не мешала им иметь в большинстве сражений некоторое преимущество в количестве личного состава. И все сражения были проиграны, причем некоторые из них из-за некомпетентности командного состава – генералитета. У японцев позже было крылатое выражение, которым "наградили" русских в этой войне: "Сто сражений – сто поражений".

Россияне отступают после сражения под Мукденом, 1905 год

В последнем и самом масштабном сражении под Мукденом, продолжавшемся почти три недели, в феврале-марте 1905 года с обеих сторон участвовали огромные массы людей – 280 тысяч россиян и 270 тысяч японцев. Общее число погибших и раненых в этой грандиозной битве на фронте в 150 километров поражало воображение современников: россияне потеряли почти 16 тысяч убитыми и пропавшими без вести, 51,5 тысячи получили ранения, более 20 тысяч попали в плен; у японцев также почти 16 тысяч были убиты, более 59 тысяч ранены, две тысячи пленных. Но поле боя осталось за японцами, а россияне отступили на север, где и стало известно о подписании мирного договора…

Российские военнопленные танцуют. Япония, 1905 год

14—15 (27—28) мая 1905 года неподалеку от острова Цусима в Корейском проливе произошло грандиозное морское сражение, в котором российский флот был наголову разгромлен. Почти вся 2-я российская эскадра Тихоокеанского флота под командованием адмирала Зиновия Рожественского, прошедшая многомесячный путь из Кронштадта к берегам Японии, была уничтожена. Большинство кораблей были потоплены либо японцами, либо самими экипажами; семь кораблей подняли белый флаг, и только четыре прорвались в российские порты.

Адмирал Того на японском флагманском броненосце "Микаса" во время морского сражения у острова Цусима. Художник Тойо Шотарьо, 1906 год

Британский фельдмаршал Бернард Лоу Монтгомери в книге "Краткая история военных сражений" писал: "Цусимское сражение было первым крупным морским сражением после Трафальгара, а маневр Того с пересечением строя противника стал выдающимся достижением в истории морской тактики. Скорее, это абсолютное поражение на море, нежели ситуация на суше после Мукдена убедила русских отказаться от продолжения войны".

Российские корабли "Адмирал Апраксин" и "Адмирал Сенявин" заводят на японскую военно-морскую базу в Сасебо. На кораблях флаги Японии. Из британской книги, 1906 год

Это удручающее поражение и революционные события в империи вынудили петербургское правительство искать возможность выйти из войны.

В городе Портсмут (США) 5 сентября 1905 года Россия и Япония при содействии президента США Теодора Рузвельта подписали мирный договор, по которому Япония получила Порт-Артур, Ляодунский полуостров и Южный Сахалин. Корея и Южная Маньчжурия стали протекторатами империи Восходящего солнца. Империя Романовых испытала такой силы удар, от которого она так и не оправилась, завершив свой более чем 300-летний путь в феврале 1917 года…