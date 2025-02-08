Праздник 8 февраля: что нельзя делать, чтобы не заболеть

По небу вы сможете понять, какой будет погода

В этот день по новоюлианскому календарю верующие чествуют святого великомученика Теодора Стратилата, который жил в III–IV веках. Ранее праздник приходился на 21 февраля.

Теодор Стратилат отметился тем, что победил змея благодаря молитвам и мечу. За это император Лициний назначил Теодора руководить городом Гераклеей Понтийской. Там он проходил военную службу и обращал людей в христианскую веру. Мужчина помогал выздороветь больным и поддерживал нуждающихся.

Впоследствии император узнал веру Стратилата и уговаривал его отказаться от нее. Лициний отправил Теодору золотые и серебряные статуи, которым он должен был поклоняться. Тогда как святой раздал золото и серебро бедным, а идолов сокрушил. После этого поступок Стратилата был замучен до смерти.

Традиции и приметы 8 февраля

В этот день верующие молятся Теодору Стратилату, чтобы помог победить в войне с Россией. Также просят здоровье родным, согласия и достатка в доме. В старину предки варили в этот день гороховую кашу, которую давали попробовать близким. Считалось, что это принесет счастье на весь год.

Учитывая погодные условия, наши предки могли предсказать, чего ждать дальше:

слышно пение синичек — на скорую весну не стоит быстро надеяться;

заметили туман — к осадкам в ближайшее время;

красное небо – ждите морозов.

Что нельзя делать 8 февраля

Не стоит выяснять отношения с родными или близкими, потому что это повлечет за собой долгий конфликт.

Будьте осторожны с ножом и острыми предметами, потому что можно серьезно пораниться.

Не стоит мочить ноги, потому что можно заболеть.

Именины 8 февраля

День Ангела в этот день отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.

Ранее "Телеграф" рассказывал о нестандартных идеях подарков на День святого Валентина. Плюшевые медведи и розы уже давно не в моде.