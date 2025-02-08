Праздник 8 февраля: что нельзя делать, чтобы не заболеть
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В этот день по новоюлианскому календарю верующие чествуют святого великомученика Теодора Стратилата, который жил в III–IV веках. Ранее праздник приходился на 21 февраля.
Теодор Стратилат отметился тем, что победил змея благодаря молитвам и мечу. За это император Лициний назначил Теодора руководить городом Гераклеей Понтийской. Там он проходил военную службу и обращал людей в христианскую веру. Мужчина помогал выздороветь больным и поддерживал нуждающихся.
Впоследствии император узнал веру Стратилата и уговаривал его отказаться от нее. Лициний отправил Теодору золотые и серебряные статуи, которым он должен был поклоняться. Тогда как святой раздал золото и серебро бедным, а идолов сокрушил. После этого поступок Стратилата был замучен до смерти.
Традиции и приметы 8 февраля
В этот день верующие молятся Теодору Стратилату, чтобы помог победить в войне с Россией. Также просят здоровье родным, согласия и достатка в доме. В старину предки варили в этот день гороховую кашу, которую давали попробовать близким. Считалось, что это принесет счастье на весь год.
Учитывая погодные условия, наши предки могли предсказать, чего ждать дальше:
- слышно пение синичек — на скорую весну не стоит быстро надеяться;
- заметили туман — к осадкам в ближайшее время;
- красное небо – ждите морозов.
Что нельзя делать 8 февраля
- Не стоит выяснять отношения с родными или близкими, потому что это повлечет за собой долгий конфликт.
- Будьте осторожны с ножом и острыми предметами, потому что можно серьезно пораниться.
- Не стоит мочить ноги, потому что можно заболеть.
Именины 8 февраля
День Ангела в этот день отмечают Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор.
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