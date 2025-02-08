Свято 8 лютого: що не можна робити, аби не захворіти

По небу ви зможете зрозуміти, якою буде далі погода

У цей день за новоюліанським календарем віряни вшановують святого великомученика Теодора Стратилата, який жив у III–IV століттях. Раніше свято припадало на 21 лютого.

Теодор Стратилат відзначився тим, що переміг змія завдяки молитвами і мечу. За це імператор Ліциній призначив Теодора керувати містом Гераклеєю Понтійською. Там він проходив військову службу та навертав людей до християнської віри. Чоловік допомагав одужати хворим і підтримував нужденних.

Згодом імператор дізнався про віру Стратилата і вмовляв його відмовитися від неї. Ліциній відправив Теодору золоті та срібні статуї, яким він мав поклонятися. Тоді як святий роздав золото і срібло бідним, а ідолів розтрощив. Після цього вчинку Стратилата замучили до смерті.

Традиції та прикмети 8 лютого

У цей день віряни моляться до Теодора Стратилата, щоб допоміг перемогти у війні з Росією. Також просять здоров'я рідним, злагоди й достатку у домі. У давнину предки варили цього дня горохову кашу, яку давали скуштувати близьким. Вважалось, що це принесе щастя на весь рік.

Зважаючи на погодні умови, наші предки могли передбачити, чого чекати далі:

чути спів синичок — на швидку весну годі швидко сподіватися;

помітили туман — до опадів найближчим часом;

червоне небо — чекайте морозів.

Що не можна робити 8 лютого

Не варто з'ясовувати стосунки з рідними чи близькими, бо це спричинить тривалий конфлікт.

Будьте обережними з ножем і гострими предметами, бо можна серйозно поранитися.

Не варто мочити ноги, оскільки можна захворіти.

Іменини 8 лютого

День ангела у цей день відзначають Олександр, Андрій, Захар, Макар, Петро, Сава, Семен, Сергій, Степан, Федір.

Раніше "Телеграф" розповідав про нестандартні ідеї подарунків на День святого Валентина. Плюшеві ведмеді та троянди вже давно у минулому.