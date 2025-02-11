Церковный праздник 11 февраля: что нельзя делать, чтобы не попасть впросак

Этот день имеет несколько важных запретов

Сегодня, 11 февраля, православные христиане и греко-католики чествуют мученика Власия, который был епископом Севастийским. А вот среди светских праздников совсем скоро – День святого Валентина, поэтому мы подготовили идеи валентинок своими руками.

Жизнь Влассия пришлась на III–IV век в городе Севастия, расположенном на территории современной Турции. Власий с детства был верующим, поэтому впоследствии его избрали епископом. Мужчина был очень добрым, каждому пытался сказать доброе слово, помогал нуждающимся. Также он был способен исцелить людей от болезней.

Когда начались преследования христиан, Власий отправился жить в пещеру на гору Аргеос. Там он проживал в окружении диких зверей, которых он кормил и лечил. Так, местный правитель Агорикола приказал найти диких зверей, чтобы через них отравлять верующих. Тогда они нашли Власия и пытались отказать его от христианства. Мужчина не согласился и его замучили.

Традиции и приметы 11 февраля

В народе Власия считали покровителем животных, поэтому верующие молились к нему о здоровье зверей и выздоровлении от болезней. В древности конюшни обрызгивали от злых духов и всего плохого. Кроме того, животных кормили освященным хлебом. Считалось, что тогда они будут здоровыми весь год.

Если сегодня чувствуется мороз – ранней весны не ждите.

Иней на деревьях — к морозам.

Тает снег – скоро будет тепло.

Что нельзя делать 11 февраля

Нельзя, как и в другие дни, пренебрежительно относиться к животным. Иначе они будут болеть.

Откажете кому-нибудь в помощи, можете попасть в беду.

Запрещено работать на земле в этот день, потому что урожая не будет.

Именины 11 февраля

В этот день отмечают День ангела Власий, Всеволод, Георгий, Дмитрий, Захария.

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