Церковне свято 11 лютого: що не можна робити, аби не потрапити в халепу

Цей день має кілька важливих заборон

Сьогодні, 11 лютого, православні християни та греко-католики вшановують мученика Власія, який був єпископом Севастійським. А от серед світських свят зовсім скоро — День святого Валентина, тому ми підготували ідеї валентинок своїми руками.

Життя Власія припало на III–IV століття у місті Севастія, яке розташоване на території сучасної Туреччини. Власій з дитинства був вірянином, тож згодом його обрали єпископом. Чоловік був дуже добрий, кожному намагався сказати добре слово, допомагав нужденним. Також він був здатен зцілити людей від хвороб.

Коли почалися переслідування християн, Власій пішов жити в печеру на гору Аргеос. Там він проживав в оточенні диких звірів, яких він годував і лікував. Так, місцевий правитель Агорікола наказав відшукати диких звірів, щоб через них отруювати вірян. Тоді вони знайшли Власія і намагалися відмовити його від християнства. Чоловік не погодився і його закатували.

Традиції та прикмети 11 лютого

У народі Власія вважали заступником тварин, тому віряни молилися до нього про здоров'я звірів і одужання від хвороб. У давнину стайні кропили від злих духів і усього поганого. Окрім цього, тварин годували освяченим хлібом. Вважалось, що тоді вони будуть здоровими весь рік.

Якщо сьогодні відчувається мороз — ранньої весни не чекайте.

Іній на деревах — до морозів.

Тане сніг — скоро буде тепло.

Що не можна робити 11 лютого

Не можна, як і в інші дні, зневажливо ставитися до тварин. Інакше вони будуть хворіти.

Відмовите комусь у допомозі, можете потрапити у халепу.

Заборонено працювати на землі у цей день, бо урожаю не буде.

Іменини 11 лютого

У цей день відзначають День ангела Власій, Всеволод, Георгій, Дмитро, Захар.

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