Ему такое понравится: пять идей, что подарить любимому мужчине 50+ в День влюбленных

Эти презенты точно понравятся вашему мужу

До Дня святого Валентина осталось несколько дней, так что еще успеваете подготовить подарок для своих любимых. Недавно мы рассказывали, что подарить девушке вместо дорогих цветов. А теперь узнайте, что может быть презентом для мужчин старше 50 лет.

Зрелые мужчины прежде всего, предпочитают практические подарки. Чтобы проявить внимание партнеру, обратите внимание на следующие варианты презентов:

Коробка или букет деликатесов станет отличным подарком для мужчин 50+. Положите туда разные виды сыров, колбас, можно бутылку алкоголя, если партнер употребляет его. Гастрономическое наслаждение — всегда хорошее решение, как оставить человека довольным.

Колбасно-сырный букет, фото Pinterest

Набор для бритья – практичный подарок, который партнер точно использует, если не запускает бороду. В противном случае можно подобрать средства по уходу за бородой или усами.

Набор для бритья, фото Pinterest

Кожаный кошелек – стильный презент для любимого, который является нужной вещью. Вариантов есть множество: есть с карманами для фотографий, отделениями для копеек и ключей. Лучший всего выглядит черный, коричневый или рыжий кошелек.

Кожаный кошелек, фото Pinterest

Если ваш партнер занимается спортом или имеет такое желание, уместным вариантом будет подарить ему абонемент в зал. Или может быть другой вид спорта. Мужчине будет приятно, что вы позаботились о нем и хотите видеть его здоровым и выносливым.

Абонемент в спортзал, фото Pinterest

Чехлы для авто, если оно есть у мужчины. Так можно обновить вид салона и придать ему стиль. Опирайтесь в этом плане на вкусы любимого. Такая вещь точно его порадует.

Чехол для авто, фото Pinterest

Среди других вариантов – термос или термочашка, билеты в кино, книга, настольная игра, рубашка, туалетная вода, поход в тир, халат, держатель для телефона, духи.

Ранее "Телеграф" делился идеями патриотических подарков в День всех влюбленных. Подготовили интересные варианты, о которых вы и не догадывались.