Йому таке сподобається: пʼять ідей, що подарувати чоловіку 50+ на День закоханих

Ці презенти точно сподобаються вашому чоловіку

До Дня святого Валентина залишилося кілька днів, тож ще встигаєте підготувати подарунок для своїх коханих. Нещодавно ми розповідали, що подарувати дівчині замість дорогих квітів. А тепер дізнайтеся, що може бути презентом для чоловіків, яким понад 50 років.

Зрілі чоловіки перш за все, надають перевагу практичним подарункам. Щоб проявити увагу до партнера, зверніть увагу на такі варіанти презентів:

Коробка чи букет делікатесів стане чудовим подарунком для чоловіків 50+. Покладіть туди різні види сирів, ковбас, можна пляшку алкоголю, якщо партнер вживає його. Гастрономічна насолода — завжди хороше рішення, як залишити людину задоволеною.

Ковбасно-сирний букет, фото Pinterest

Набір для гоління — практичний подарунок, який партнер точно використає, якщо не запускає бороду. В іншому випадку можна підібрати засоби для догляду за бородою чи вусами.

Набір для гоління, фото Pinterest

Шкіряний гаманець — стильний презент для коханого, який є потрібною річчю. Варіантів є безліч: є з кишеньками для фотографій, відділеннями для копійок і ключів. Найкращий вигляд має чорний, коричневий або рудий гаманець.

Шкіряний гаманець, фото Pinterest

Якщо ваш партнер займається спортом або має таке бажання, доречним варіантом буде подарувати йому абонемент у зал. Або може бути інший вид спорту. Чоловіку буде приємно, що ви потурбувалися про нього і хочете бачити його здоровим і витривалим.

Абонемент у спортзал, фото Pinterest

Чохли для авто, якщо воно є у чоловіка. Так можна оновити вигляд салону і додати йому стилю. Опирайтеся у цьому плані на смаки чоловіка. Така річ точно його порадує.

Чохол для авто, фото Pinterest

Серед інших варіантів — термос або термочашка, квитки в кіно, книга, настільна гра, сорочка, туалетна вода, похід в тир, халат, тримач для телефона, парфуми.

Раніше "Телеграф" ділився ідеями патріотичних подарунків на День всіх закоханих. Підготували цікаві варіанти, про які ви й не здогадувалися.