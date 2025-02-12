Всего две буквы, а разница – колоссальная: почему россияне не могут выучить "в Украине"

Таким образом россияне унижают Украину

В украинском и большинстве других языков мира принято употреблять выражение "в Украине", тогда как в русском языке исторически использовалось "на Украине". Представители страны-агрессоры часто говорят именно так, чтобы уменьшить ценность нашего государства и унизить его. А раньше мы рассказывали, как правильно сказать о чувствах на украинском языке.

Тем не менее, есть и те русские, которые используют именно это изречение, просто потому, что они не знают, как правильно. "Телеграф" расскажет, почему жители страны-агрессорки говорят "на Украине" и почему такую конструкцию использовать не стоит.

Ранее, до начала полномасштабного вторжения некоторые украинцы не видели разницы между этими высказываниями. Однако теперь весь мир знает, что нужно употреблять предлог "в", а россияне продолжают унижать нашу страну своим "на".

После 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и начала войну на Донбассе, использование "на Украине" в российских СМИ стало частью информационной войны. Так Россия пытается подчеркнуть свою претензию к Украине как на "территорию, не полностью суверенную".

В украинском языке издавна использовался именно предлог "в", естественный для названия независимого государства. К примеру: "в Польше", "в Германии", "в Канаде", "в Украине". В 1991 году после провозглашения независимости Украины официальной нормой стало именно "в Украине". Это зафиксировано в правописании и официальных документах.

Почему россияне говорят "на Украине"

Употребление предлога "на" в отношении географических названий имеет давнюю традицию в славянских языках. Когда-то его использовали для обозначения территорий без четких государственных границ или о территориях, принадлежащих какому-либо государству (например, "на Руси", "на Волыни", "на Черкасщине", "на Кубани").

Украина на протяжении веков была частью разных империй, поэтому российские власти искусственно поддерживали вариант "на Украине", чтобы подчеркнуть ее как часть чего-то большего. Это было политически удобным способом уменьшить независимость украинских земель и привязать их к "великой России".

Россияне часто манипулируют тем, что выдающийся украинский писатель Тарас Шевченко употреблял обе формы названий своей страны. Этим они пытаются оправдать собственное незнание украинского языка. Однако их понимание языкознания на уровне "читал-слышал-показалось" не позволяет им понять очевидное.

Дело в том, что Шевченко как поэт использовал разные варианты (на Україні, на Вкраїні, на Украйні, в Україні, в Украйні) исключительно для сохранения ритма, ударения и благозвучия стиха. Так же и другие писатели часто использовали форму в соответствии с поэтической структурой, а не потому, что не понимали или не знали собственного языка. Но ведь это уже слишком сложные нюансы для тех, кто привык воспринимать мир через призму пропагандистских клише.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно обращаться к Виталию на украинском языке. Есть некоторые правила, которые нужно уяснить.